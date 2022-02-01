Варнава, Цыганов, Кравец пришли на премьеру фильма Ходченковой «Другое имя»

В прокат выходит дебютная картина режиссёра Веты Гераськиной «Другое имя» со Светланой Ходченковой в главной роли. Накануне в Москве состоялась светская премьера фильма.

Драма повествует историю холодной женщины Лизы, живущей с мужем в отчуждённой атмосфере люкса, но скрывающей тайну, о которой она хотела бы забыть навсегда. Её внешнее спокойствие нарушает лишь девушка-подросток Уля, хранящая ключ от некой сгоревшей комнаты и в то же время души Лизы. Фильм также стал продюсерским дебютом Ходченковой, которая, впрочем, выразила сомнения по поводу продолжения данной деятельности в других картинах.

Поздравить Светлану Ходченкову с продюсерским дебютом и новой актёрской работой пришли многие звёздные пары: Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, Екатерина Варнава и Александр Молочников, Виктор Васильев и Анна Снаткина. Также гостями вечера стали Лена Летучая, Максим Виторган, Марина Кравец и многие другие знаменитости.

Фоторепортаж со звёздной премьеры фильма Светланы Ходченковой «Другое имя» — в галерее NEWS.ru.