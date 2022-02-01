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Варнава, Цыганов, Кравец пришли на премьеру фильма Ходченковой «Другое имя»
Кино

Варнава, Цыганов, Кравец пришли на премьеру фильма Ходченковой «Другое имя»

10:55, 02 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В прокат выходит дебютная картина режиссёра Веты Гераськиной «Другое имя» со Светланой Ходченковой в главной роли. Накануне в Москве состоялась светская премьера фильма.

Драма повествует историю холодной женщины Лизы, живущей с мужем в отчуждённой атмосфере люкса, но скрывающей тайну, о которой она хотела бы забыть навсегда. Её внешнее спокойствие нарушает лишь девушка-подросток Уля, хранящая ключ от некой сгоревшей комнаты и в то же время души Лизы. Фильм также стал продюсерским дебютом Ходченковой, которая, впрочем, выразила сомнения по поводу продолжения данной деятельности в других картинах.

Поздравить Светлану Ходченкову с продюсерским дебютом и новой актёрской работой пришли многие звёздные пары: Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, Екатерина Варнава и Александр Молочников, Виктор Васильев и Анна Снаткина. Также гостями вечера стали Лена Летучая, Максим Виторган, Марина Кравец и многие другие знаменитости.

Фоторепортаж со звёздной премьеры фильма Светланы Ходченковой «Другое имя» — в галерее NEWS.ru.

Екатерина Варнава

Сергей Булкин/NEWS.ru

Надежда Сысоева

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Катя Федина

Сергей Булкин/NEWS.ru

Марина Кравец

Сергей Булкин/NEWS.ru

Съёмочная группа на премьере фильма

Сергей Булкин/NEWS.ru

Светлана Камынина

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Владимир Курцеба

Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер Катерина Михайлова (слева)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Евгений Цыганов и актер Максим Виторган

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёры Евгений Цыганов и Юлия Снигирь

Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий, актёр Виктор Васильев и его супруга актриса Анна Снаткина

Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Молочников и Екатерина Варнава

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Светлана Ходченкова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Лена Летучая

Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Цуканова-Котт — российская актриса, телеведущая и певица

Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Цыпкин — известный питерский писатель и сценарист, публицист

Сергей Булкин/NEWS.ru

Артем Королёв — известный российский телеведущий, актёр и виджей

Сергей Булкин/NEWS.ru

Светлана Ходченкова (справа)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Александрова, певица

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Александра Черкасова-Служитель

Сергей Булкин/NEWS.ru

Варвара Мельникова (справа)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Снежана Георгиева

Сергей Булкин/NEWS.ru

Павел Камин, успешный меховой активист и бонвиван

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма режиссёра Веты Гераськиной «Другое имя» в кинотеатре «Художественный»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма режиссёра Веты Гераськиной «Другое имя» в кинотеатре «Художественный»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма режиссёра Веты Гераськиной «Другое имя» в кинотеатре «Художественный»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма режиссёра Веты Гераськиной «Другое имя» в кинотеатре «Художественный»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма режиссёра Веты Гераськиной «Другое имя» в кинотеатре «Художественный»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма режиссёра Веты Гераськиной «Другое имя» в кинотеатре «Художественный»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма режиссёра Веты Гераськиной «Другое имя» в кинотеатре «Художественный»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма режиссёра Веты Гераськиной «Другое имя» в кинотеатре «Художественный»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма режиссёра Веты Гераськиной «Другое имя» в кинотеатре «Художественный»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма режиссёра Веты Гераськиной «Другое имя» в кинотеатре «Художественный»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма режиссёра Веты Гераськиной «Другое имя» в кинотеатре «Художественный»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма режиссёра Веты Гераськиной «Другое имя» в кинотеатре «Художественный»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма режиссёра Веты Гераськиной «Другое имя» в кинотеатре «Художественный»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма режиссёра Веты Гераськиной «Другое имя» в кинотеатре «Художественный»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма режиссёра Веты Гераськиной «Другое имя» в кинотеатре «Художественный»

Сергей Булкин/NEWS.ru

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