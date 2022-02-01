Варнава, Цыганов, Кравец пришли на премьеру фильма Ходченковой «Другое имя»

В прокат выходит дебютная картина режиссёра Веты Гераськиной «Другое имя» со Светланой Ходченковой в главной роли. Накануне в Москве состоялась светская премьера фильма.
Драма повествует историю холодной женщины Лизы, живущей с мужем в отчуждённой атмосфере люкса, но скрывающей тайну, о которой она хотела бы забыть навсегда. Её внешнее спокойствие нарушает лишь девушка-подросток Уля, хранящая ключ от некой сгоревшей комнаты и в то же время души Лизы. Фильм также стал продюсерским дебютом Ходченковой, которая, впрочем, выразила сомнения по поводу продолжения данной деятельности в других картинах.
Поздравить Светлану Ходченкову с продюсерским дебютом и новой актёрской работой пришли многие звёздные пары: Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, Екатерина Варнава и Александр Молочников, Виктор Васильев и Анна Снаткина. Также гостями вечера стали Лена Летучая, Максим Виторган, Марина Кравец и многие другие знаменитости.
Фоторепортаж со звёздной премьеры фильма Светланы Ходченковой «Другое имя» — в галерее NEWS.ru.
Екатерина Варнава
Сергей Булкин/NEWS.ru
Надежда Сысоева
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Катя Федина
Сергей Булкин/NEWS.ru
Марина Кравец
Сергей Булкин/NEWS.ru
Съёмочная группа на премьере фильма
Сергей Булкин/NEWS.ru
Светлана Камынина
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр Владимир Курцеба
Сергей Булкин/NEWS.ru
Продюсер Катерина Михайлова (слева)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр Евгений Цыганов и актер Максим Виторган
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёры Евгений Цыганов и Юлия Снигирь
Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущий, актёр Виктор Васильев и его супруга актриса Анна Снаткина
Сергей Булкин/NEWS.ru
Александр Молочников и Екатерина Варнава
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Светлана Ходченкова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Лена Летучая
Сергей Булкин/NEWS.ru
Анна Цуканова-Котт — российская актриса, телеведущая и певица
Сергей Булкин/NEWS.ru
Александр Цыпкин — известный питерский писатель и сценарист, публицист
Сергей Булкин/NEWS.ru
Артем Королёв — известный российский телеведущий, актёр и виджей
Сергей Булкин/NEWS.ru
Светлана Ходченкова (справа)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Анна Александрова, певица
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Александра Черкасова-Служитель
Сергей Булкин/NEWS.ru
Варвара Мельникова (справа)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Снежана Георгиева
Сергей Булкин/NEWS.ru
Павел Камин, успешный меховой активист и бонвиван
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма режиссёра Веты Гераськиной «Другое имя» в кинотеатре «Художественный»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма режиссёра Веты Гераськиной «Другое имя» в кинотеатре «Художественный»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма режиссёра Веты Гераськиной «Другое имя» в кинотеатре «Художественный»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма режиссёра Веты Гераськиной «Другое имя» в кинотеатре «Художественный»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма режиссёра Веты Гераськиной «Другое имя» в кинотеатре «Художественный»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма режиссёра Веты Гераськиной «Другое имя» в кинотеатре «Художественный»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма режиссёра Веты Гераськиной «Другое имя» в кинотеатре «Художественный»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма режиссёра Веты Гераськиной «Другое имя» в кинотеатре «Художественный»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма режиссёра Веты Гераськиной «Другое имя» в кинотеатре «Художественный»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма режиссёра Веты Гераськиной «Другое имя» в кинотеатре «Художественный»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма режиссёра Веты Гераськиной «Другое имя» в кинотеатре «Художественный»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма режиссёра Веты Гераськиной «Другое имя» в кинотеатре «Художественный»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма режиссёра Веты Гераськиной «Другое имя» в кинотеатре «Художественный»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма режиссёра Веты Гераськиной «Другое имя» в кинотеатре «Художественный»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма режиссёра Веты Гераськиной «Другое имя» в кинотеатре «Художественный»
Сергей Булкин/NEWS.ru