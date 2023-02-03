Шутки предпенсионеров: что с юмором в новом фильме «О чем говорят мужчины» На экраны вышла четвертая часть комедийной киносаги «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»

Фото: centpart.ru

Кадр из фильма «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»

В российском прокате только отгремели новогодние фильмы, и им на смену пришла по-летнему свежая комедия от «Квартета И». «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» — это четвертая лента во франшизе. Со времени третьего фильма Камиль, Саша, Леша, Слава повзрослели еще на десяток лет, набрались жизненной мудрости и не растеряли фирменного юмора. Хотя его стало заметно меньше. Каким получился новый мужской разговор знаменитого квартета — в материале NEWS.ru.

Фото: kinopoisk Кадр из фильма «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»

Первый раз массовый зритель подслушал, о чем же говорят мужчины на большом экране, аж 13 лет назад. Тогда четыре друга Леша (Леонид Барац), Камиль (Камиль Ларин), Саша (Александр Демидов) и Слава (Ростислав Хаит) были несколько моложе, шутили смелее, смеялись громче и отчаяннее стремились познать жизнь. В 2010 году они отправились на авто в Одессу и по дороге откровенно шутили о своем, мужском, наболевшем. Это оказалось близко и понятно тысячам зрителей. Юмор «Квартета И» мгновенно стал узнаваемым, реплики героев разлетелись на афоризмы, и после коммерческого успеха первой части незамедлительно последовала вторая.

Обе, кстати, снял режиссер «Последнего богатыря» и «Чебурашки» Дмитрий Дьяченко. А через семь лет появилась третья часть от Флюза Фархшатова («Комплекс Бога»). За «Простые удовольствия» отвечал уже Михаил Поляков («Время жить, время умирать» с Любовью Толкалиной и Гошей Куценко). При этом костяк сценаристов остался прежним — Сергей Петрейков, Леонид Барац и Ростислав Хаит.

Если в предыдущих частях друзья по традиции отправлялись в небольшое автопутешествие, то сейчас они решили пройти по Садовому кольцу на своих двоих. Как следует из титров, дело происходит солнечным летним днем 2019-го. Хотя снимали картину явно позже 2021 года, судя по кадру со скульптурой «Большая глина № 4» Урса Фишера (она появилась на Болотной набережной у центра искусств «ГЭС-2» в 2021 году. — NEWS.ru).

Друзья встречаются на ступеньках набережной Воробьевых гор, чтобы обсудить новости и принять очередные вызовы судьбы. Композиционно — это все тот же роуд-муви с узнаваемыми сатирическими вставками и «шпильками» в адрес жен, коллег и знакомых. Только друзья стали заметно старше. Оттого и разговоры у них уже с легкой грустью и философским взглядом.

К слову, вечный вопрос «В чем смысл жизни?» звучит уже на 10-й минуте. И отвечает на него Леша не менее поэтично: «Идти оттуда туда».

Как известно, такие темы обычно обсуждаются за рюмкой чего-то крепкого. Вот и друзья по пути как раз успевают пригубить гадостного коньяка на обшарпанной лавочке в московском дворике в память о безденежной молодости, ледяного джин-тоника с веточкой базилика в модном баре, русской водки, сербской ракии, непременно закусывая это богатство гастрономическими яствами, от которых у самого сытого зрителя потекут слюни. Чем вам не простые удовольствия?

Герои дружат уже 30 лет, и им по-прежнему есть о чем поговорить. Хотя разговоры у мужчин по сути всё те же: можно ли быть счастливым без семьи и детей; стоит ли разводиться, если чувства прошли; как лучше познакомиться с девушкой; как понять, чего тебе хочется на самом деле и кто такой по-настоящему хороший человек? На все эти вопросы друзья искали вопросы уже 13 лет назад и продолжают это делать по сей день.

Мы думаем что хорошо — это когда правильно. А хорошо — это когда хорошо. И это правильно, — в свойственной франшизе манере заявляет Саша, когда друзья в очередной раз удивляются холостяцкому счастью героя Ростислава Хаита.

С возрастом героев вырос и уровень некоторого снобизма, который наверняка положительно оценят поклонники «Квартета И». Если в одной из прошлых частей мужчины сокрушались, как молодая любовница может не знать творчества группы Pink Floyd, то в новом фильме 50-летние герои одобрительно подмечают, что девушка не просто знает разницу между «на хер» и «нахер», но и может объяснить, наречие перед ней или существительное с предлогом.

Физическое же присутствие женщин сведено к минимуму. Перевалив за половину хрона, авторы даже вставляют специальную интермедию, где условная зрительница сокрушается, что за всё время в фильме так и не появилось ни одного положительного женского образа. И по истечении пяти минут он действительно появляется в виде матери троих идеальных детишек, которая, ко всему прочему, владеет благотворительным фондом, ни от кого не зависит, да еще и у мужа в телефоне записана как «Любимая жена». Другие женщины фигурируют лишь в рассказах или крохотных эпизодах. Даже Екатерина Варнава появляется в кадре всего на несколько минут.

Зато зрители увидят нескольких новых второстепенных персонажей, которые стали частью фирменных внутрифильменных скетчей. Например, диванного хейтера в исполнении Гарика Харламова и «любого психолога» — таким образом авторы иронизируют над ставшей модной у москвичей привычкой решать все жизненные вопросы с помощью подобных специалистов.

Фото: kinopoisk Кадр из фильма «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»

А первый вывод прогулочной беседы дает Дмитрий Нагиев собственной персоной, оказывающийся на соседней от закадычных друзей лавочке.

Наступает время, когда самые элементарные удовольствия потихоньку уходят: из еды всё вредно, сон тоже не приносит радости, алкоголь себя дискредитировал. Сначала ты не пьянеешь, потом пьянеешь слишком быстро. С сексом вроде всё хорошо, но и он со временем становится хоть какой-то кардионагрузкой, — изрекает Нагиев.

На этой несколько грустной ноте квартет мог и закончить. Легко читается посыл, что жизнь почти прожита. Они больше нудят, меньше шутят. Обсуждают Набокова и грамматику. Но всё так же любят группу «Би-2». И в этом минорном настроении с радостью принимают большой подарок судьбы для одного из героев, который, впрочем, только усиливает лирический посыл картины.