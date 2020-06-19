Новая комедия от «Квартета И» выйдет осенью

https://static.news.ru/photo/1a64ced4-b249-11ea-b9a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Комедийный фильм «Разговорник» от театра «Квартет И» выйдет осенью. Режиссёром выступил Сергей Сенцов.

Производством картины занимается студия Carbon Production. Это первый фильм, снятый специально для стримингового сервиса ivi.

Фильм будет пропитан дружеской атмосферой и теплотой, в нём много анекдотов и притч, а в историях из жизни артистов зритель сможет узнать себя, — генеральный продюсер платформы Давид Кочаров.

В «Разговорнике» Леонид Барац, Камиль Ларин и Александр Демидов в формате скетчей расскажут истории из личной жизни. Они будут выходить на сцену один за одним и делиться самыми сокровенными своими воспоминаниями.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году артисты театра «Квартет И» получили звание заслуженных артистов России. Соответствующую награду им вручил Владимир Мединский, занимавший должность министра культуры России.