https://static.news.ru/photo/04ff9812-d572-11e9-8520-fa163e074e61_660.jpg Владимир Мединский и Камиль Ларин Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Артисты театра «Квартет И» Леонид Барац, Александр Демидов, Ростислав Хаит и Камиль Ларин получили звание заслуженных артистов России. Соответствующую награду им вручил министр культуры Владимир Мединский.

Также этого звания были удостоены артистка балета Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Оксана Кардаш, актриса МХАТ имени А.П. Чехова Дарья Мороз и певица Ирина Понаровская, сообщается на сайте Минкульта.

Государственные награды — это всегда очень приятно, но главная награда для вас — любовь, уважение и почитание миллионов ваших зрителей, — сказал глава ведомства.

Церемония награждения проходила в Российском фонде культуры.

Ранее News.ru писал, что фронтмен группы «Ю-Питер» Вячеслав Бутусов получил награду заслуженного артиста России. Её вручил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Церемония состоялась в резиденции главы города — Смольном.