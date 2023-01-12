Нагиев: отъезд артистов из России не сильно скажется на шоу-бизнесе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Нагиев

Отъезд российских исполнителей не окажет решающего влияния на развитие отечественного шоу-бизнеса, рассказал Pravda.Ru актер и телеведущий Дмитрий Нагиев. По его словам, существуют другие факторы, которые способны оказать большее влияние на развитие российской культуры, чем переезд некоторых артистов.

Есть масса факторов и аспектов, которые гораздо быстрее отразятся на развитии не только шоу-бизнеса, но и на развитии в принципе поколения в нашей стране, — заявил Нагиев.

Актер добавил, что не обладает достоверной информацией о массовом отъезде молодых исполнителей из России. Он также подчеркнул, что оставшиеся в стране представители «старой школы» смогут воспитать не одно поколение артистов. По мнению шоумена, «старая школа» обладает нужным опытом и харизмой, которые нужно передавать.

Сенатор Сергей Цеков ранее заявил, что у уехавших из России граждан, о которых говорится в публикации экс-президента РФ Дмитрия Медведева, необходимо конфисковать все оставшееся в стране имущество через суд. По его мнению, все изъятые владения должны достаться участникам военной операции на Украине. В частности, он предложил отсудить недвижимость у певицы Аллы Пугачевой. Цеков считает, что если конфисковать все имущество уехавших россиян, это послужит для них уроком и впредь они не будут уезжать.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что эмигрировавшие из России граждане регулярно публикуют посты с проклятиями в адрес российской власти и пожеланиями поражения стране. По его мнению, такие действия должны рассматриваться как действия врагов общества и государства, которых следует отрезать от источников доходов и никогда больше не пускать в Россию.