Собянин прокомментировал установку скульптуры «Большая глина»

Скульптура «Большая глина» Урса Фишера, недавно установленная в Москве — объект мирового уровня. Об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Выступая на форуме «Российская креативная неделя» мэр столицы сравнил скульптуру «Большая глина» с памятником Петру I Зураба Церетели. Сравнение было не в пользу последнего.

Что из них креативнее? Я думаю, что глина. Потому что, как мне сказали, глина (Урса Фишера - NEWS.ru) через 9 месяцев будет востребована в другом городе мира, а Пётр I так и будет плыть на своём корабле, — сказал Собянин.

По его словам, это уникальный объект. В Европе не возводилось ничего подобного десятки лет.

Скульптура «Большая глина № 4» появилась на Болотной набережной некоторое время назад и будет оставаться там на протяжении нескольких месяцев. Она представляет собой 12-метровое изображение кусков глины с отпечатками пальцев автора. Изваяние вызвало неоднозначную реакцию россиян. Ранее аналогичная скульптура размещалась в Нью-Йорке и Флоренции, жители которых также негативно отреагировали на неё.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предложил убрать в музей с Болотной набережной в Москве скульптуру «Большая глина № 4», иначе она вскоре может подвергнуться вандализму. Он пояснил, что большинство жителей столицы скульптура раздражает, поскольку они видят в ней «субстанцию на букву г». В музей же на неё будут приходить посмотреть «истинные ценители прекрасного». Кроме того, там скульптура будет целее, считает врач.