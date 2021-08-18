Мясников назвал подходящее место для скульптуры «Большая глина»

Врач и телеведущий Александр Мясников предложил убрать с Болотной набережной в Москве скульптуру швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина № 4» иначе она вскоре может подвергнуться вандализму. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Я вообще не против современного искусства. Но только давайте поместим эту спорную скульптуру в музей, — отметил Мясников.

Он пояснил, что большинство жителей столицы скульптура раздражает, поскольку они видят в ней «субстанцию на букву г». В музей же на неё будут приходить посмотреть «истинные ценители прекрасного».

Кроме того, там скульптура будет целее, считает врач. Он уверен, что в скором времени на ней могут появиться различные надписи, от матерных слов до политических лозунгов.

Скульптура «Большая глина № 4» появилась на Болотной набережной некоторое время назад и будет оставаться там на протяжении нескольких месяцев. Она представляет собой 12-метровое изображение кусков глины с отпечатками пальцев автора. Изваяние вызвало неоднозначную реакцию россиян. Ранее аналогичная скульптура размещалась в Нью-Йорке и Флоренции, жители которых также негативно отреагировали на неё.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге установили памятник шаверме. Его раскритиковал певец Александр Розенбаум, возмутившись сходством с монументом на Мамаевом кургане в Волгограде.