Стало известно, сколько стоит особняк Асмус и Харламова в Ильинке Гарик Харламов оказался владельцем недвижимости на 225 млн рублей

Особняк шоумена Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оценили в 140 млн рублей, сообщает KP.RU со ссылкой на агентство по продаже элитной недвижимости. Всего же резидент Comedy Club владеет недвижимостью стоимостью около 225 млн рублей.

За последние годы прайс вырос. С учетом площади, дизайнерского ремонта и участка на 8 «соток» актуальная стоимость данного объекта — около 140 млн рублей, — сообщили в агентстве недвижимости.

Известно, что четырехэтажный особняк супруги приобрели, после того, как некоторое время проживали в почти таком же, съемном доме, расположенном в коттеджном поселке «Riga Forest». Площадь дома с несколькими спальнями и ванными комнатами, бассейном, кино- и тренажерным залами составляет около 473 квадратных метров.

О деталях интерьера известно немного. Этажи соединяются между собой деревянными лестницами, в гостиной располагается камин и белая мебель, на кухне — филенчатые фасады и большой холодильник. Потолок украшен лепниной, а входная группа отделана накладными молдингами и декоративным камнем.

Кроме того, Харламов владеет пятикомнатной квартирой площадью 109 кв.м на окраине столицы. Она располагается в Грохольском переулке. Такая недвижимость сегодня стоит около 80 миллионов рублей. Кроме того, там же у Харламова есть два машиноместа на общую сумму 2,5 млн рублей.

Кроме того, шоумен владеет половиной двухкомнатной квартиры на улице Верхние поля. Предполгается, что вторая часть недвижимости принадлежит матери Харламова Наталье.

Ранее Асмус обвинила Харламова в запрете на выезд из общего дома. По ее словам, комик отказался покупать новое жилье бывшей супруге. Актриса также назвала клеветой слова шоумена о том, что резидент Comedy Club полностью ее обеспечивает. Поводом для конфликта стал комментарий Харламова о том, что актриса живет в его половине дома и на полном обеспечении артиста.