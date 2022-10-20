«Поют для таких же уехавших»: Кормухина о концертах «Би-2» в Казахстане Кормухина назвала публику «Би-2» и «Машины времени» в Казахстане «такими же уехавшими»

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/Global Look Press

Рок-певица Ольга Кормухина считает, что на концерты «Би-2» и «Машины времени» в Казахстане придут их уехавшие из России поклонники. По мнению певицы, и те и другие нашли друг друга, пишут «Известия».

Поют они там для таких же уехавших. Они и здесь нежно любили друг друга. Только в эту любовь они еще вовлекали массу людей, не готовых исповедовать те ценности, которые исповедовали они, — высказалась артистка, отметив, что ясность в это внесла сама ситуация.

Певица считает, что до недавнего времени уехавшие из России звезды совершенно не думали о будущем, когда принимали такое решение.

Они пытались навязать обществу свои ценности. А общество оказалось совсем другим, и это здорово, — заключила Кормухина.

Ранее сообщалось, что в ноябре «Машина времени» и «Би-2» дадут концерты в Алматы в Казахстане. Они будут выступать в одном и том же городе практически в одно и то же время. При этом гонорары и численность публики на концертах российских звезд оставляют желать лучшего.