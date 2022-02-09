«Люблю на одного больше»: звезда «Квартета И» Леонид Барац стал дедушкой

Звезда «Квартета И» актёр Леонид Барац впервые стал дедушкой. Внучку Софию ему подарила дочь от первого брака Елизавета, о чём артист сам написал в Instagram.

Актёр пожелал дочери и новорождённой внучке счастья и заявил, что теперь он любит «на одного человека больше».

Аккуратно, нежно и где-то даже весело Лиза родила Соню. Дочь, я счастлив за тебя (и за себя) и теперь люблю тебя на одного человека больше. Бен, я тебя поздравляю! Девочки в надёжных руках. Будет много всего счастливого и разного. Счастливого будет больше! Соня, добро пожаловать! — написал артист.

Стоит заметить, что 50-летний Барац в последний раз сам стал отцом только в 2020 году. Сына Марка ему родила вторая жена Анна Моисеева. Однако, вскоре после рождения малыша пара рассталась. Всего у актёра трое детей: ещё две дочери — Елизавета и Ева — от первой жены Анны Касаткиной.

Ранее сообщалось, что артисты театра «Квартет И» Леонид Барац, Александр Демидов, Ростислав Хаит и Камиль Ларин получили звание заслуженных артистов России. Соответствующую награду им вручил министр культуры Владимир Мединский.