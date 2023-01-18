Голая Варнава, царь вместо Путина: чем удивит сериал «Фандорин. Азазель» На «Кинопоиске» стартует показ монархической фантазии про самого знаменитого русского детектива Эраста Фандорина

Фото: kinopoisk

Кадр из сериала «Фандорин. Азазель», актер Владислав Тирон

19 января онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» начинает показ нового мини-сериала «Фандорин. Азазель» — второй адаптации знаменитого бестселлера Бориса Акунина. 10 лет назад историю о детективе Эрасте Фандорине, полюбившуюся миллионам читателей, экранизировал Александр Адабашьян. Режиссером новой версии «Азазеля» стал Нурбек Эген, знакомый зрителям по проектам «Алиби» и «Шерлок в России». Еще до официальной премьеры внимание проекту было обеспечено. После слов Акунина, раскритиковавшего проведение специальной военной операции на Украине, имя писателя стало исчезать с афиш российских театров, где идут спектакли по его произведениям, а книги автора — пропадать с полок магазинов. Однако киноверсий «отмена» Акунина, похоже, не коснулась. Обозреватель NEWS.ru посмотрел две первые серии и рассказывает, чем удивит зрителей «Фандорин. Азазель».

О чем сериал «Фандорин. Азазель»

Ревностных поклонников Акунина создатели сериала сразу предупреждают: к их экранизации стоит относиться как к самостоятельному произведению, и никак иначе. Зритель увидит фантазию на тему современной России, где страной правит монарх, и узнает в персонажах светских львиц вроде обнажившейся на экране Екатерины Варнавы и блогера Иды Галич (ее решили не раздевать).

Фото: kinopoisk Кадр из сериала «Фандорин. Азазель», актриса Екатерина Варнава

В отличие от первоисточника действие происходит не в конце XIX века, а в 2023 году. Вместо нынешнего политического строя и президента Владимира Путина в альтернативной России XXI века — монархия и потомок Романовых царь Николай III на троне. Исходя из начального титра, в 1917 году большевики не пришли к власти. Зритель сразу оказывается в параллельной реальности: России начхать на западные культурные веяния, люди носят забытые имена вроде Порфирия или Акакия, пользуются дореформенными языковыми нормами и сидят в «Портрете» вместо Instagram (деятельность соцсети в России запрещена).

Для нас Россия в «Азазеле» — противоречивая страна. С одной стороны, было интересно поразмышлять над тем, как мы могли бы жить, если бы не было ужасов революции и Гражданской войны, массовой эмиграции, 1937 года, железного занавеса и тотальной советской борьбы со всем наследием царских времен. У нашей альтернативной реальности меньше коллективных травм, больше внимания к своей истории и традициям, — рассказывают сценаристы проекта, выпускники режиссерского факультета ВГИКа Сергей и Никита Поповы.

При этом их Россия не обделена передовыми технологиями: по улицам ездит робот-городничий, у полиции в помощниках искусственный интеллект, вычисляющий возможного преступника и жертву, а сотрудники правоохранительных органов пользуются системой распознавания лиц. В таком почти утопичном мире и разворачивается знакомая миллионам история.

Эрасту Фандорину всего 20 лет. Он только начинает карьеру в сыскном агентстве. Днем патрулирует улицы вместе со старшим товарищем Ксаверием Феофилактовичем Грушиным в исполнении Александра Семчева, а ночью возвращается в 15-метровую капсульную квартирку на окраине Петрограда. В монархической России особенно сильно чувствуется сословное деление. Привилегированная аристократия живёт в доставшихся по наследству особняках, а бедняки носят косоворотки и ютятся в крохотных комнатах.

Размеренная жизнь Фандорина превращается в экшен, когда сыщик вместе с Грушиным начинает расследовать серию самоубийств, за которыми на деле стоит террористическая группа.

Кто играет Фандорина и Николая III в сериале «Кинопоиска»

Долгое время имя нового исполнителя роли Фандорина держалось в секрете. Прежде его, как известно, играли три артиста: Илья Носков в первой экранизации «Азазеля», Егор Бероев в «Турецком гамбите» (вторая книга из цикла Акунина) и Олег Меньшиков в знаменитой работе Филиппа Янковского «Статский советник» (третья книга про приключения сыщика). И хотя каждый из этих актеров блестяще воплотил образ аристократичного детектива, никто из них не сроднился с образом так, как это, например, сделал Михаил Боярский в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера». Теперь такой шанс выпадает 26-летнему артисту Владиславу Тирону. Зрителю он уже знаком по работе в сериале «Триггер» с Максимом Матвеевым, который, кстати, играет в новом «Фандорине» важную для повествования роль императора Николая III.

Фото: kinopoisk Кадр из сериала «Фандорин. Азазель», актер Максим Матвеев

Владислав признался, что вырос на книгах Акунина и зачитывался ими в детстве, поэтому долгое время пытался следовать точному описанию Фандорина, как это делали и Бероев, и Меньшиков. Но потом понял, что сериал сильно отличается от литературного источника. А значит, и его герой должен выйти за пределы книги.

Изначально была сложность, что я очень сильно отталкивался от Акунина, от того, что написано в его книге, и это пытался перенести в сценарий. Сценарий — это абсолютно отдельная вещь от Акунина, поэтому Фандорина нужно рассматривать именно как человека вне времени, чтобы понять, из чего он состоит, что чувствует. Время меняется, а человеческие проблемы остаются теми же самыми. Образ Фандорина также претерпел изменения, но внутреннее зерно осталось, — рассказал Тирон на премьере.

Пока трудно сделать однозначный вывод, полюбится ли новый Фандорин зрителю. Но достойные актерские работы в сериале точно есть. Во-первых, следует отметить Максима Матвеева. В императоре он узнается не сразу — с экрана смотрит неуверенный в себе и страдающий от груза ответственности правитель, в котором легко угадывается Николай II. Его явно тяготит политика, ему претит агрессия, он с удовольствием бы забылся в ласках любящей женщины. Только с супругой он этого делать не хочет, поэтому ищет счастья в объятиях популярной певицы Амалии Бежецкой (Милена Радулович), наведываясь инкогнито на ее концерты и закрытые вечеринки. По словам шоураннера проекта Александры Ремизовой, роли императора и премьер-министра Дмитрия Орлова (Евгений Стычкин) прописывались специально для сериала с разрешения писателя.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Екатерина Рокотова на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Екатерина Рокотова на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сценарист, продюсер, режиссер, журналист Андрей Золотарев на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сценарист, продюсер, режиссер, журналист Андрей Золотарев на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Travel-блогер, журналист Наталья Карпова на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Travel-блогер, журналист Наталья Карпова на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Сергей Горошко на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Сергей Горошко на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Двукратная чемпионка России по теннису Анастасия Гуськова на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Двукратная чемпионка России по теннису Анастасия Гуськова на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Оператор Николай Богачёв на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Оператор Николай Богачёв на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Композитор Райан Оттер со спутницей на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Композитор Райан Оттер со спутницей на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса, продюсер Анна Александрова на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса, продюсер Анна Александрова на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Софья Лебедева на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Софья Лебедева на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Евгения Синицкая на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Евгения Синицкая на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актеры Юра Дайнекин и Полина Ауг на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актеры Юра Дайнекин и Полина Ауг на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сценаристы Никита и Сергей Поповы на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сценаристы Никита и Сергей Поповы на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Анна Чурина на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Анна Чурина на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Ангелина Загребина на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Ангелина Загребина на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Владислав Тирон на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Владислав Тирон на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Анар Халилов со спутницей на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Анар Халилов со спутницей на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Продюсер Ольга Филипук на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Продюсер Ольга Филипук на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Влад Беренич и Мадина Тамова на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Влад Беренич и Мадина Тамова на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Ольга Сутулова и актер Евгений Стычкин на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Ольга Сутулова и актер Евгений Стычкин на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Владислав Тирон на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Владислав Тирон на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Татьяна Ткачук на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Татьяна Ткачук на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Марк Эйдельштейн на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Марк Эйдельштейн на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер и режиссер Евгений Стычкин на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер и режиссер Евгений Стычкин на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Продюсер Рената Пиотровски на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Продюсер Рената Пиотровски на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Святослав Рогожан на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Святослав Рогожан на премьере сериала «Фандорин. Азазель» в кинотеатре «Художественный» в Москве

Приковывает взгляд и Артем Быстров, сыгравший гусара, картежника и еще одного поклонника певицы Амалии Ипполита Зурова. Их совместную с Фандориным сцену за карточным столом, пожалуй, можно назвать лучшей в первых двух показанных журналистам сериях. Самоуверенный и шумный Зуров в исполнении Быстрова органично сочетает противоположные, на первый взгляд, качества: достоинство офицера и повадки маргинала. Днем он носит гусарский мундир, принимает правительственные награды, а ночью просаживает сотни тысяч рублей в карты и вписывается в любую драку, только чтобы себя развлечь.

А вот появление на экране звезд современного шоу-бизнеса вызывает вопросы. Например, эпизод с известным блогером Идой Галич в образе журналистки скорее мешает повествованию, чем дополняет его. Такой же эффект производит Екатерина Варнава, которая на несколько минут появляется обнаженной перед Фандориным и манерным тоном, ставшим ее фишкой в Comedy Women, дает свидетельские показания. Вероятно, авторы таким образом старались привлечь к проекту определенную аудиторию. Тем более похожие кадровые решения шоураннер проекта Александра Ремизова уже принимала в нашумевшем «Монастыре» с Анастасией Ивлеевой. Придал ли этот прием интересному проекту оттенок ненужной комедийности или игра стоила свеч, теперь предстоит оценить зрителям.