Режиссер Дьяченко анонсировал съемки «Чебурашки 2»

Российский режиссер Дмитрий Дьяченко признался, что не ожидал такого успеха от фильма «Чебурашка», кассовые сборы которого за две недели в прокате превысили 3 млрд рублей. В беседе с «Газетой.ru» Дьяченко связал такой успех семейной комедии о герое советских мультфильмов с тем, что это «отличное кино». Режиссер пообещал, что фильм о «Чебурашке» получит продолжение.

Стоит ждать, — сказал режиссер, отвечая на вопрос о второй части комедии.

Дьяченко уточнил, что кассовые сборы «Чебурашки» подсчитывались с 23 декабря, когда стартовал ограниченный показ фильма, а не с новогодних праздников.

Успеха не ожидали. На это повлияли многие факторы, но прежде всего — отличное кино, — заявил он.

Информация о том, что сборы «Чебурашки» превысили 3 млрд рублей, ранее была опубликована на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о кинопоказах (ЕАИС). Всероссийская премьера картины состоялась 1 января, в первый же день «Чебурашка» собрал в кинотеатрах 226,4 млн рублей. За первые выходные в прокате сборы семейной комедии превысили 1,3 млрд рублей, за второй уикэнд фильм собрал более 1,5 млрд. По кассовым сборам «Чебурашка» побил рекорд комедии «Холоп», вышедшей в 2019 году.