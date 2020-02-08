https://static.news.ru/photo/1cac00f6-4b4a-11ea-afe2-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Холоп» Фото: ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП

Кассовые сборы фильма «Холоп» впервые в истории российского проката превысили 3 млрд рублей.

Об этом сообщается на портале Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. Данные опубликованы на сайте Фонда кино, передаёт ТАСС.

«Холоп» стал первым российским фильмом, заработавшим 3 млрд рублей в отечественном прокате. Главные роли в комедии Клима Шипенко исполнили Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич и Александр Самойленко.

Ранее NEWS.ru писал о том, что режиссёр Клим Шипенко рассказал, с чем связан коммерческий успех фильма «Холоп», который собрал в прокате 2,3 млрд рублей. По его словам, кинокартина стала «вкусным блюдом», своевременно поданным к новогоднему столу.