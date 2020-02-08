Кассовые сборы фильма «Холоп» впервые в истории российского проката превысили 3 млрд рублей.
Об этом сообщается на портале Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. Данные опубликованы на сайте Фонда кино,
«Холоп» стал первым российским фильмом, заработавшим 3 млрд рублей в отечественном прокате. Главные роли в комедии Клима Шипенко исполнили Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич и Александр Самойленко.
Ранее NEWS.ru писал о том, что режиссёр Клим Шипенко рассказал, с чем связан коммерческий успех фильма «Холоп», который собрал в прокате 2,3 млрд рублей. По его словам, кинокартина стала «вкусным блюдом», своевременно поданным к новогоднему столу.
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