Скандальный уход из «Современника», поддержка СВО: где сейчас Сергей Гармаш

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Народный артист России Сергей Гармаш в 2020 году оказался в центре скандала из-за ухода из «Современника». В чем причина, как актер живет сейчас?

Что известно о личной жизни Гармаша

Сергей Гармаш женат на коллеге по цеху Инне Тимофеевой с 1984 года.

В конце 80-х у супругов родилась дочка Дарья. Также у пары есть сын Иван, который появился, когда Гармашу было 48 лет.

«Разные случаи бывали у нас. И ссорились, и кричали. Можно было развестись, кинуть тарелку в стену. Но надо разговаривать, находить какие-то точки соприкосновения. Только это. Ну, и любовь, терпение, конечно», — делилась Тимофеева.

Почему Гармаш ушел из «Современника»

Состоявший в труппе театра «Современник» с 1984 года народный Сергей Гармаш в 2020 году покинул учреждение. Артист направил открытое письмо в общий чат сотрудников. В качестве причины ухода он указал «чудовищную ситуацию», сложившуюся в театре.

Гармаш раскритиковал выпущенный в честь юбилея Дня Победы проект «Диалоги Современника. Война и мир», в рамках которого артисты разговаривали с коллегами о войне и связанных с ней темах. По мнению знаменитости, некоторые из прозвучавших в проекте выражений являются кощунственными и провокационными.

«Потому что Победа и Великая Отечественная война есть факт истории, которым пронизана моя и не только моя жизнь, это мое кино, моя литература, на которой вырос, и моя память. Это является святым и неприкосновенным — вспомните, с чего начинался „Современник“, с „Вечно живых“», — написал Гармаш.

По его словам, худрук театра Виктор Рыжаков отредактировал слова артистов и обнародовал их от лица всех работников «Современника», а затем «заткнул рот» тем, кого эта ситуация возмутила.

«Идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни», — высказывался актер.

На обращение Гармаша отреагировали неоднозначно: одни хвалили его за смелость и принципиальность, другие — ругали за претенциозность. Так, Марина Неелова отметила, что поступок коллеги скорее продиктован его личными амбициями и неоправданными ожиданиями, а Лия Ахеджакова тогда заступилась за новое руководство театра.

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Актер Сергей Гармаш в роли Андрэ в сцене из спектакля «Папа» в постановке Евгения Арье в театре «Современник»

Как Гармаш вытащил брата из тюрьмы

В 2020 году находящийся в нетрезвом виде заслуженный артист РФ Михаил Ефремов попал в смертельное ДТП. Тогда Сергей Гармаш был одним из первых, кто приехал на место аварии. Он всецело поддерживал коллегу, несмотря на его вину.

В тот момент поклонники Гармаша вспомнили, что в 2010 году в похожей ситуации оказался его брат — Роман вылетел на встречную полосу и протаранил ВАЗ-2106. 53-летней водитель погиб на месте, а родственник Гармаша не пострадал. Следствие установило, что виновник аварии ехал на машине звездного брата по фальшивой доверенности. Кроме того, он был пьян.

Роман Гармаш попал в колонию-поселение, однако через 10 дней туда приехал артист со справкой о том, что родственнику нужна госпитализация. Позднее осужденного на 3,5 года мужчину освободили досрочно за примерное поведение, несмотря на требование вдовы погибшего, которая уверяла, что даже не получила полную компенсацию.

Тогда поклонники негодовали и заявляли, что Гармаш допускал вседозволенность и обход принципов, когда дело касалось его родственников.

Что Гармаш говорил про спецоперацию

Сергей Гармаш родился на Украине, однако он поддерживает спецоперацию и действия российских властей. В июне 2022 года актер приехал в Херсон, чтобы помочь восстановить работу театра.

В августе этого года артист выступил перед семьями участников СВО в Севастополе и Симферополе и рассказал о развитии детского кино.

«Хотим поприветствовать вас на этой священной земле. Спасибо вам и низкий поклон нашим защитникам», — сказал он.

Чем Гармаш занимается сейчас

Сергей Гармаш продолжает творческую карьеру. Среди его последних работ — сериал «По ту сторону смерти». Кроме того, артисту досталась главная роль в новой экранизации истории о Чебурашке. Вторая часть картины выйдет в 2026 году.

Вчера, 5 декабря, стало известно о госпитализации 90-летнего отца Гармаша. По данным Telegram-канала Mash, причиной могли стать осложнения, возникшие после операции на тазобедренном суставе. Пенсионер пожаловался на припухлость и покраснение в районе таза еще 4 декабря.

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