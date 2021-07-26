Алеся Кафельникова впервые раскрыла пол и редкое имя ребёнка

Популярная модель Алеся Кафельникова впервые раскрыла подробности своих родов. 21 июня она родила ребёнка, однако пол и имя первенца назвала только сейчас. Об этом она рассказала в сторис Instagram.

Конечно. Как это может не нравиться! Я всегда хотела быть молодой мамой, — ответила модель на вопрос подписчиков о материнстве.

Кафельникова вышла замуж в конце мая 2021 года. О её романе с будущим мужем стало известно осенью 2020 года. Супругом модели стал бывший избранник актрисы Светланы Ходченковой, бизнесмен Георгий Петришин. Вспоминая их знакомство, Алеся призналась, что в первую очередь она сказала: «От таких, как ты, нужно рожать».

В своём блоге Кафельникова рассказала, что назвала дочь Киарой. Также она пролила свет на некоторые подробности родов, отметив, что уже скинула 12 из 16 набранных за время беременности килограммов и что сам процесс рождения ребёнка, продлившийся шесть часов, прошёл для неё легко.

Ранее модель уже хвасталась в Instagram своей фигурой после родов и даже успела заснять странные танцы Ольги Бузовой.