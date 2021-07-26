Лена Миро «отомстила» Кафельниковой за слив видео танца Бузовой

Блогер Лена Миро высмеяла «пьяный» танец певицы Ольги Бузовой на концерте HammAli. Пост блогера уже назвали «местью Кафельниковой»: Алесе досталось от Миро за то, что сняла экс-ведущую «Дома-2» на видео и «слила» ролик в Сеть. Своё мнение Лена Миро высказала в ЖЖ.

Весь цивилизованный мир пытается спасти Бритни. Над Бузовой, у которой в жизни всё ещё хуже, все смеются. Даже Алеся Кафельникова считает себя выше и лучше, — негодует Лена.

Миро назвала Алесю «кормящей матерью в формах», а Бузову — «одинокой женщиной в печали». Лена в саркастичной форме напомнила о недавнем скандале Бузовой и Губерниева, сделала отсылку на знаменитое «Кайфуйте!», неодобрительно высказалась о волосах певицы и назвала 18 миллионов её поклонников «ботами».

Основатель сети реабилитационных центров Никита Лушников в интервью NEWS.ru предположил, что во время «пьяного танца», в результате которого Ольга Бузова села на пол, певица находилась в состоянии алкогольного опьянения. Употребление звездой наркотиков он почти исключил.

Ранее сообщалось об окончании съёмок нового шоу Бузовой «Звёзды в Африке». Известно, что в проекте снялись Даня Милохин, Алексей Ягудин, Айза и другие селебрити.