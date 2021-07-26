«Оля нетрезвая, но это не соль»: эксперт оценил «пьяные» танцы Бузовой

Эксперт оценил «пьяные» танцы певицы и телеведущей Ольги Бузовой на концерте Хаммали и Наваи в Москве. Соответствующий ролик, в финале которого экс-ведущая «Дома-2» оказывается на полу, разместила в минувшие выходные в сторис Instagram присутствовавшая на том же концерте модель Алеся Кафельникова. Основатель сети реабилитационных центров Никита Лушников в беседе с NEWS.ru предположил: Ольга Бузова в тот момент находилась в нетрезвом состоянии, но причина, скорее всего, не в наркотиках.

Если брать именно Олю, её пример, то к ней у всех сейчас настолько пристальное внимание, что если она споткнётся немножко неудачно, это будут расценивать так, что она в нетрезвом состоянии. Но там [на видео], конечно, видно, что она нетрезвая. Сказать, что она в наркотическом опьянении или это после нескольких бокалов шампанского, трудно, — сказал Лушников.

На видео, которое после публикации Кафельниковой стало вирусным в Сети, Бузова заторможенно танцует, крутит головой, после чего медленно опускается на пол. Странный «манёвр» привлёк даже окружавших её гостей мероприятия: со стороны могло показаться, что Бузовой стало плохо.

Никита Лушников пояснил: чтобы сделать выводы о том, какие именно вещества употреблял человек, недостаточно посмотреть одну видеозапись. Однако, по его предположению, движения Ольги не похожи на эффект от «солей» или «бутиратов».

«Бутираты» — это 100% нет, потому что там совсем другие движения. Там было бы не просто присесть на пол, а намного большее разнообразие. Я думаю, что, скорее всего, это алкоголь. Насчёт наркотических средств тут невозможно судить без экспертизы, — добавил эксперт.

Сама Бузова опубликовала в сторис ролик с оправданием своего странного поведения. Она пояснила, что чувствует себя прекрасно. При этом язык певицы заплетался.

Танцуют все, а странные мысли возникают только про меня. Давайте потанцуем, подвигаемся? В общем, ладно. Просто меня так веселит. Я просто знаю, откуда ветер дует и кто вливает и распространяет про меня слухи. Бог тебе судья, одно хочу сказать, бог тебе судья, — сказала Бузова.

При этом Ольга и раньше давала повод подозревать её в употреблении алкоголя. Так, один из скандальных концертов прошёл в мае в Волгограде. Бузова, появившись перед зрителями, нецензурно выругалась в микрофон и показала собравшимся на её выступлении средний палец. Звезда много шутила — по мнению волгоградцев, не очень адекватно. Тогда нарколог и психиатр Алексей Казанцев в беседе с NEWS.ru оценил состояние певицы.