Бузову засняли на руках у мужчин на скандальном концерте в Волгограде

https://static.news.ru/photo/790a95d8-c187-11eb-a3e1-96000091f725_660.jpg Фото: orenburg_ofk_buzova86 / instagram

Скандальный концерт Ольги Бузовой в Волгограде запомнится зрителям из-за поведения звезды на сцене. Она во время выступления заявила, что ей 35 лет и она «дура». Зрители также сняли певицу, когда её передавали из рук в руки мужчины на сцене, пишет StarHit.

Она с микрофоном в руках заставила носить себя по сцене сначала одного молодого человека, а затем другого.

Нет, мы не пойдём со сцены, мы песню ещё не спели. Блин, так приятно, когда тебя носят на руках. Вот где такого мужчину найти? — сказала Бузова, после чего её передали в руки второму помощнику певицы по имени Алексей.

Во время выступления Ольга много шутила — по мнению волгоградев, не очень адекватно. Также певица напомнила, что «нужно каждую секунду ловить момент, наслаждаться жизнью, потому что жизнь одна. Кайфуйте».

Фестиваль был заявлен организаторами как семейный, поэтому многие пришли с детьми, и поведение певицы им показалось слишком фривольным.

Ранее Бузова опубликовала фото на фоне православного храма в откровенном чёрном боди, которое практически полностью оголяет ягодицы звезды. Это не понравилось её поклонникам: они посчитали фотосессию неуместной.