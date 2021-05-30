16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Бузову засняли на руках у мужчин на скандальном концерте в Волгограде

23:43, 30 мая 2021
Фото: orenburg_ofk_buzova86 / instagram

Скандальный концерт Ольги Бузовой в Волгограде запомнится зрителям из-за поведения звезды на сцене. Она во время выступления заявила, что ей 35 лет и она «дура». Зрители также сняли певицу, когда её передавали из рук в руки мужчины на сцене, пишет StarHit.

Она с микрофоном в руках заставила носить себя по сцене сначала одного молодого человека, а затем другого.

Нет, мы не пойдём со сцены, мы песню ещё не спели. Блин, так приятно, когда тебя носят на руках. Вот где такого мужчину найти?сказала Бузова, после чего её передали в руки второму помощнику певицы по имени Алексей.

Во время выступления Ольга много шутила — по мнению волгоградев, не очень адекватно. Также певица напомнила, что «нужно каждую секунду ловить момент, наслаждаться жизнью, потому что жизнь одна. Кайфуйте».

Фестиваль был заявлен организаторами как семейный, поэтому многие пришли с детьми, и поведение певицы им показалось слишком фривольным.

Ранее Бузова опубликовала фото на фоне православного храма в откровенном чёрном боди, которое практически полностью оголяет ягодицы звезды. Это не понравилось её поклонникам: они посчитали фотосессию неуместной. 

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео