Нарколог оценил поведение Бузовой на скандальном концерте в Волгограде

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Нарколог и психиатр Алексей Казанцев в беседе с NEWS.ru оценил состояние певицы Ольги Бузовой на скандальном концерте в Волгограде. По мнению врача, это могло быть «состояние лёгкого алкогольного опьянения», но точно не более того.

Сложно очень сказать, но создаётся впечатление, что она, возможно, находится в состоянии лёгкого алкогольного опьянения. Она всё-таки танцует, держится на ногах, ходит на высоких каблуках и не падает, — заметил нарколог.

Также Казанцев сомневается, что на поведение Бузовой могли влиять какие-либо запрещённые вещества. По его словам, наркотический эффект проявляется совсем иначе.

Наркотиков я тут не вижу абсолютно, — заключил врач.

Скандальный концерт прошёл в минувшие выходные в Волгограде. Бузова выступала на фестивале ParkSeason Fest. Появившись перед зрителями, артистка нецензурно выругалась в микрофон, а в один момент показала собравшимся на её выступлении средний палец. Звезда чрезмерно много шутила — по мнению волгоградцев, не очень адекватно. Помимо этого, певица заявила, что «нужно каждую секунду ловить момент, наслаждаться жизнью, потому что жизнь одна».

Фестиваль был заявлен организаторами как семейный, поэтому многие пришли с детьми. По итогу жители возмутились концертом Бузовой, а партия «Коммунисты России» даже направила в Министерство культуры РФ и Роскомнадзор обращение с требованием запретить её выступления. По мнению партии, концерты знаменитости «превращаются в пропаганду алкоголя, антиобщественного поведения и, предположительно, в пропаганду приёма не установленных пока препаратов, что нарушает законодательство».

При этом организаторы фестиваля объяснили поведение звезды жаркой погодой и недавно перенесённой операцией. Многие нюансы выступления были вырваны из контекста, сообщили в пресс-службе фестиваля-организатора ParkSeason Fest.