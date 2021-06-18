Губерниев рассказал, пьёт ли он коньяк по утрам

https://static.news.ru/photo/82277638-d030-11eb-b3a2-96000091f725_660.jpg Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос NEWS.ru о том, пьёт ли он коньяк по утрам. Журналист сообщил, что не любит крепкий алкоголь.

Не люблю крепкое спиртное. По утрам я занимаюсь спортом, хожу с палками банджи памп, потом работаю, и вечером могу позволить себе бокал вина, — сказал он.

Накануне Губерниев извинился перед Ольгой Бузовой за то, что довёл её до слёз в прямом эфире. Скандальное происшествие случилось в прямом эфире «Матч ТВ», где шло обсуждение матча Россия — Бельгия. Губерниев пытался узнать у Бузовой, какая футбольная школа ей ближе: советская или знаменитого российского тренера Черчесова. В ответ Бузова прочла спортивному комментатору нотацию на тему того, что некрасиво задавать ей такие вопросы и «щеголять знаниями».

Поющая ведущая начала было возмущаться и говорить, что пришла поддержать спортсменов, как Губерниев перебил её, внезапно процитировав фразу из книги Астрид Линдгрен про Карлсона: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Бузова, вероятно, не видела знаменитый мультфильм и не читала книжку, потому что кинулась в рыдания.

После этого телеведущая обозвала Губерниева «дном, а не мужчиной», успокоилась и призвала российских футболистов кайфовать. Позже она написала, что её сердце «не принимает мужского хамства».