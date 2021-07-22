Алеся Кафельникова удивила фанатов «огненной» фигурой после родов

Дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова — Алеся — впервые вышла в свет после родов и рассказала об этом на своей странице в Instagram. Радостное событие произошло 21 июня — девушка родила сына.

Фанаты назвали точёную фигуру Алеси «огненной».

22-летняя Кафельникова появилась на одном из светских мероприятий в Москве. Молодая мать примерила романтичный образ — надела короткий кардиган зелёного цвета в мелкую полоску, яркие неоновые босоножки на каблуке и с завязками. Стройную фигуру подчёркивало облегающее платье-комбинация из летящего материала с мелким цветочным принтом.

Восторженные подписчики Кафельниковой отметили: «Так быстро восстановилась после родов, фигура огонь», «Идеальная!!», «Шикарная и обувь. Шик».

Накануне модель Саша Кабаева рассказала о сложных взаимоотношениях с бывшим мужем Александром Липовым. По словам девушки, экс-глава семьи не платит алименты, не воспитывает сына Демида и выставляет на публику их личные отношения.

Ранее Кабаева рассказала о скандальном разрыве с Александром, который не только был не в состоянии обеспечивать семью, но ещё и оскорблял как саму модель, так и её родителей.