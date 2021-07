Алеся Кафельникова удивила фанатов «огненной» фигурой после родов

Фото: kafelnikova_a/instagram.com

Российский диджей Андрей Ширман, известный как DJ Smash, выпустил мэшап из хита британской группы Queen — We Will Rock You и первой симфонии Петра Чайковского, которую по решению Международного олимпийского комитета (МОК) РФ использует вместо национального гимна на Играх в Токио. Спортсменов поддержали и другие артисты в социальных сетях Instagram и TikTok.

Под композицию Ширман запустил челлендж в Tik-Tok. Его подхватили популярные тиктокеры и блогеры: Катя Вайн, lizzeasy и Лера Завали с хештегом #wewillROCyou, где ROC — английская аббревиатура Олимпийского комитета России....