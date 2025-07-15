Полуголые вебкам-модели начали работать в парках российского города

Вебкам-моделей заметили в парке «Екатерингоф» рядом со станцией метро «Нарвская». Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором видно, как полуголые молодые девушки флиртуют на смартфон. Одна из них облачена в купальник, другая — в костюм из топа и шорт.

В разговоре с очевидцем одна призналась, что заработала немного — около 2 тысяч рублей. Некоторые комментаторы осудили поведение девушек, тем более, что парк является многолюдным и часто там гуляют дети. Другие поспешили застать вебкам-моделей и им это удалось.

Ранее стало известно, что в Краснодаре 13 человек вовлекали женщин в занятия проституцией. Криминальную схему удалось пресечь правоохранителям из Москвы и Кубани. Злоумышленники находили девушек с помощью бесплатных сайтов объявлений. Они предлагали женщинам якобы работу в качестве массажисток. Женщины оказывали услуги в специальных салонах в региональном центре и Новороссийске.

До этого эскортницы рассказали, что богатые жители ОАЭ и сопредельных стран любят устраивать закрытые вечеринки с проститутками, на которых подвергают женщин различным издевательствам. По их словам, на таких мероприятиях нередки избиения, обривание налысо и более жестокие и извращенные вещи.