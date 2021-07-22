Кабаева раскрыла скандальные подробности отношений с бывшим мужем

Модель Саша Кабаева рассказала о сложных взаимоотношениях с бывшим мужем, Александром Липовым. По словам девушки, экс-глава семьи не платит алименты, не воспитывает сына Демида и выставляет на публику их личные отношения. Об этом модель рассказала в интервью StarHit.

Я желаю ему счастья, пусть он отстанет от нашей семьи. Если бы у нас не было подписчиков, которые давят, он бы так же забил <...> на Демида, — призналась Саша Кабаева

Модель рассказала, что Александр практически не воспитывает мальчика: большую часть времени с ребёнком проводит его бабушка, мать Саши. Более того, по словам Кабаевой, бывший муж крайне редко выплачивает алименты, «максимум, что он может сделать — прислать раз в месяц 20 тысяч».

Саша также добавила, что бывший муж постоянно устраивает скандалы и истерики, вынося личные подробности их взаимоотношений на публику. Модель призналась, что не любит бывшего мужа и счастлива в новых отношениях.

Ранее Кабаева рассказала о скандальном разрыве с Александром, который не только был не в состоянии обеспечивать семью, но ещё и оскорблял как саму модель, так и её родителей.