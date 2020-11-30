Модель Саша Кабаева рассказала о своём разрыве с мужем

https://static.news.ru/photo/83eb12c2-32fb-11eb-a9d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: sashakabaeva.official/Instagram.com

Семейная жизнь модели Саши Кабаевой и Александра Липового завершилась разрывом и настоящим скандалом. Так, накануне, 29 ноября, светская львица покинула дом своего возлюбленного, который решил обвинить её родственников в грязных сплетнях.

Известно, что союз Кабаевой и Липового был многообещающим — супруги горячо клялись друг другу в верности, девушке даже пришлось ждать своего любимого из тюрьмы, куда тот попал за мошенничество. В начале 2020 года Липовой оказался на свободе. Вскоре его супруга стала жаловаться на финансовую несостоятельность. Липовому же не нравилась жизнь вместе с тёщей.

Некоторое время назад супруг Кабаевой решил раскрыть всю правду о своей возлюбленной. По его словам, её мама и сестра Карина «не такие пушистые», как могло показаться. Кабаева без спроса взяла его документы, заверил своих подписчиков Липовой.

Однако Кабаева рассказала свою правду касательно разрыва с супругом. В частности, она обвинила Липового в том, что тот не помогает ей с ребёнком и не стремится искать способы заработка.

Он оскорблял мою маму, задевал мою сестру, отца... Говорил, что моя мать плохая, бросила больного мужа, мол, что вообще она здесь делает... — рассказала Кабаева, слова которой приводит StarHit.

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