Расставание во сне: плохой знак или к счастью?

К чему снится расставание? Многие после такого сновидения просыпаются в холодном поту. Однако сонники утверждают: видеть во сне разрыв с партнером далеко не всегда означает скорый разрыв наяву. Чаще всего это отражение ваших внутренних страхов, усталости от отношений или накопившегося стресса.

Сонник Миллера трактует расставание как предвестие перемен. Если во сне вы расстались спокойно и без слез, наяву вас ждет решение давней проблемы. Ссора при разрыве сулит мелкие неурядицы, которые, впрочем, быстро разрешатся.

Ванга считала такой сон предупреждением. Если вы расстаетесь с человеком, который вам дорог, возможно, в реальности вы уделяете ему недостаточно внимания. Сон призывает к открытому разговору и восстановлению гармонии.

По Фрейду, расставание во сне символизирует либо неудовлетворенность в текущих отношениях, либо подсознательное желание освежить чувства и внести в них новизну.

Для мужчины такой сон часто связан с профессиональной сферой. Он может означать смену работы или завершение важного проекта. Если мужчине снится, что его бросили, это может говорить о его подсознательном стремлении к свободе и боязни обязательств. Когда инициатором разрыва выступает он сам, это сулит успех в делах и финансовую независимость. Однако если во сне он испытывает облегчение, значит, текущие отношения его тяготят.

Для женщины сон о расставании почти всегда связан с эмоциональной сферой. Если девушка расстается с парнем, но плачет во сне, это к примирению и еще большему укреплению чувств наяву. Сон, где инициатива исходит от женщины, говорит о ее высокой самооценке и готовности к серьезному шагу. Беременной женщине такой сон часто снится к легким родам. Если девушка видит разрыв с мужем, но при этом на ней обручальное кольцо, это знак долгой и счастливой совместной жизни, несмотря на временные ссоры.

Также сон о расставании с умершим человеком трактуется как необходимость отпустить прошлое и двигаться дальше. А расставание с другом предвещает скорую встречу с ним.

