25 марта 2026 в 06:39

Экс-премьер Молдавии Тарлев: разрыв Кишинева с Москвой стал ошибкой

Нынешний курс Кишинева на разрыв отношений с Москвой является стратегической ошибкой, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер Молдавии, депутат парламента от партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев. По его словам, Россия может быть для республики надежным партнером, а отказ от сотрудничества наносит удар по экономике и простым гражданам.

Я думаю, что это ошибка. Нынешняя политика не ведет мудрые отношения с таким игроком на международном рынке, как Россия. Это не соответствует нашим интересам, и это большой удар и против национальной экономики, и против бизнеса и просто граждан Молдовы, — сказал Тарлев.

Он отметил, что с помощью России республика могла бы решить ряд ключевых проблем, включая рынки сбыта, доступ к дешевым энергоресурсам и качественному сырью для агропромышленного комплекса, а также вопрос приднестровского урегулирования. По мнению политика, восстановление отношений потребует времени, но рано или поздно власть в стране сменится, и тогда придется исправлять последствия нынешнего курса.

Ранее сообщалось, что Молдавия присоединится к так называемой коалиции желающих по оказанию помощи Украине. Кишинев уже оказывает поддержку Киеву в форме обучения бойцов разминированию.

