Российский актер Александр Петров сообщил в соцсетях, что впервые женился. 34-летний артист, известный по фильмам и сериалам («Гоголь», «Полицейский с Рублевки», «Т-34», «Стрельцов», «Лед»), имел славу одного из самых завидных холостяков отечественного кино.
Петров почти четыре года жил с актрисой Ириной Старшенбаум. После расставания с ней в 2019 году актер больше трех лет встречался со звездой кино Стасей Милославской. Однако ни та, ни другая не дошли с Петровым до загса. Зато новой избраннице удалось окольцевать артиста, судя по его словам, буквально за пару месяцев.
34-летний Александр Петров встретил будущую жену Викторию, не имеющую отношения к кино, на улице. 22-летняя супруга актера из многодетной семьи. Как признается Петров, она сразу покорила его сердце. Пара расписалась 10 сентября 2023 года. Коллеги артиста говорят, что никогда не видели его таким счастливым и что он теперь мечтает о детях.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Александр Петров на премьере сериала «Актрисы» кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актеры Стася Милославская и Андрей Петров на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Александр Петров и Стася Милославская на премьере фильма режиссера Алексея Сидорова «Чемпион мира» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Дарья Фекленко и актер Александр Петров на церемонии закрытия 43-го Московского международного кинофестиваля в Театре мюзикла
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Александр Петров и продюсер Анастасия Сайфулина на церемонии закрытия 43-го Московского международного кинофестиваля в Театре мюзикла
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Актеры Анастасия Резник и Александр Петров во время фотосессии перед премьерой фильма «Непослушная» в кинотеатре «Октябрь»
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Актеры Анастасия Милославская и Александр Петров на премьере фильма «Огонь» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь»