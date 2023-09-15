Петров впервые женился: фото актера с супругой, Милославской, Старшенбаум

Фото: Социальные сети

Актер Александр Петров с женой Викторией

Российский актер Александр Петров сообщил в соцсетях, что впервые женился. 34-летний артист, известный по фильмам и сериалам («Гоголь», «Полицейский с Рублевки», «Т-34», «Стрельцов», «Лед»), имел славу одного из самых завидных холостяков отечественного кино.

Петров почти четыре года жил с актрисой Ириной Старшенбаум. После расставания с ней в 2019 году актер больше трех лет встречался со звездой кино Стасей Милославской. Однако ни та, ни другая не дошли с Петровым до загса. Зато новой избраннице удалось окольцевать артиста, судя по его словам, буквально за пару месяцев.

34-летний Александр Петров встретил будущую жену Викторию, не имеющую отношения к кино, на улице. 22-летняя супруга актера из многодетной семьи. Как признается Петров, она сразу покорила его сердце. Пара расписалась 10 сентября 2023 года. Коллеги артиста говорят, что никогда не видели его таким счастливым и что он теперь мечтает о детях.