«Эпидемия», развод с Кристовским, сын: как живет актриса Наталья Земцова

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Наталья Земцова

Актриса Наталья Земцова снимается в кино и играет в театре. Какие проекты с ее участием выйдут в ближайшее время, что известно о личной жизни звезды «Эпидемии»?

Чем известна Земцова

Наталья Земцова родилась 7 декабря 1987 года в Омске. В 2011 году она окончила академию театрального искусства в Санкт-Петербурге.

В кино актриса дебютировала в 2008 году в сериале «Любовь на районе». Также она снималась в проектах «Голоса», «Восьмидесятые», «Кухня», «Студия 17», «Выйти замуж любой ценой», «Эпидемия», «Другие», «Эпидемия. Вонгозеро», «Блудный сын», «Чикатило», «Метод-2», «День слепого Валентина» и других.

Всего в фильмографии Земцовой более 30 работ.

Что известно о личной жизни Земцовой

Первым супругом Натальи Земцовой был директор киногруппы Виктор Рыбинцев. Пара развелась спустя пару месяцев после свадьбы.

В 2014 году актриса родила сына Ивана. Сначала Земцова скрывала имя отца ребенка, однако вскоре стало известно, что она встречается с участником группы Uma2rmaH Сергеем Кристовским, который старше ее на 16 лет.

На момент начала романа Земцовой и Кристовского музыкант был женат и воспитывал четверых детей. В 2016 году он развелся с супругой и узаконил отношения с актрисой.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Наталья Земцова и Сергей Кристовский

«Я никогда не думал, что смогу уйти из семьи. Видимо, как-то накрыло меня. Я не понимал, что происходит, как такое вообще возможно. Я просто никогда в такую ситуацию не попадал. Я и без Наташи не мог, и не мог уйти от детей, от семьи, поэтому метался туда-сюда. Это очень сложная ситуация», — рассказывал Кристовский.

В 2023 году артисты развелись. Земцова признавалась, что уделяла много времени работе и это не устраивало супруга.

«Я понимаю, как тяжело жить с актрисой, которая к тому же фанат своей профессии. Я ужасно жадная до работы и не могу отключиться от нее даже дома. Во время „Эпидемии“ Серега возмущался: „Хотя бы дома не говори о съемках“. Но я не знаю, как это разделить. Инициатива с разводом шла от меня. Может, стоило немного подождать, не рубить с плеча», — комментировала она.

В декабре прошлого года актриса намекнула, что ее сердце несвободно, однако имя нового избранника не назвала.

«Это все сложно, как статус во „ВКонтакте“», — сказала Земцова Пятому каналу.

Чем сейчас занимается Земцова

Наталья Земцова продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановке «Кастинг».

В 2023 году артистка снялась в проектах «Как звезды», «Вредная привычка» и «Инспектор Гаврилов». В скором времени также должны выйти картины «Тайга» и «Анна и Вано. Ванна и вино» с ее участием.

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