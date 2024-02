Роман со звездой «Слова пацана», отъезд из РФ: где сейчас Агата Муцениеце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Агата Муцениеце

СМИ сообщили о тайном романе актрисы Агаты Муцениеце и звезды сериала «Слово пацана» Никиты Кологривого. Где сейчас артистка, почему уезжала из России, что известно о личной жизни?

У Муцениеце был роман с Кологривым?

Как сообщает издание KP.RU со ссылкой на знакомых актрисы, Муцениеце состояла в тайных краткосрочных отношениях с коллегой Никитой Кологривым, который сейчас приобрел дополнительную популярность после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», где он сыграл роль криминального авторитета Кощея. СМИ уточняет, что артисты познакомились на съемках фильма «В клетке — 2», а окончательно сблизились во время работы над картиной «Я — медведь», которая недавно вышла на экраны кинотеатров.

«С Кологривым Агата знакома с 2021 года, еще со съемок фильма „В клетке — 2“. Но роман у них начался только этим летом, уже на другой съемочной площадке. Они сблизились на съемках фильма „Я — медведь“. Правда, их отношения были недолгими. Уже осенью они перестали общаться», — говорится в публикации.

Фото: Wink Никита Кологривый в кадре из сериала «Слово пацана»

Отмечается, что Агата не видела перспектив в отношениях с Кологривым, поскольку он был женат на актрисе Губернского театра Александрине Питиримовой. Несмотря на то что роман Кологривого и Муцениеце не получил продолжения, брак актера распался.

«Никита потерял голову от Агаты, но она не захотела ничего серьезного с женатым артистом. А потом об их романе узнала жена Кологривого. В результате у Никиты и с Агатой ничего не вышло, и с женой он разъехался», — сообщает СМИ.

Сам Кологривый опровергал информацию о романе с Муцениеце. По его словам, у них были только рабочие отношения.

«Так там и развеивать [слухи] нечего! Это был проект. Тем, кто смотрит влоги (видеоблоги. — NEWS.ru) и знает актеров, даже объяснять ничего не надо. А слухи пусть пускают и дальше!» — заявлял Кологривый.

При этом он подтверждал, что расстался с женой, но причиной назвал слишком плотный рабочий график.

Что сейчас известно о личной жизни Муцениеце

Сообщалось, что актриса состоит в отношениях с миллионером Владимиром Перельманом. Предприниматель является основателем и главой холдинга Perelman People, в который входят рестораны I Like Bar, I Like Grill, I Like Wine, Beer&Brut, «Рыба моя» и «Жемчуга». Также бизнесмен занимается дизайнерской мебелью и преподает йогу.

В декабре 2023 года сообщалось, что Муцениеце пошла на перемирие с бывшим супругом Павлом Прилучным после судов из-за алиментов. Артисты встретились в школе, где учится их семилетняя дочь Мия, чтобы поддержать девочку во время выступления на утреннике.

При этом 8 февраля стало известно, что Муцениеце подала новый иск к Прилучному. Как отмечалось, актриса разорвала мирное соглашение с экс-супругом и потребовала от него треть доходов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Агата Муцениеце и Владимир Перельман

Почему Муцениеце уезжала из России

В ноябре Муцениеце сообщила, что вынуждена уехать из России в Латвию. Причиной отъезда из РФ она назвала необходимость сделать паспорт ее сыну Тимофею.

«Вы знаете, я планирую поехать туда в конце ноября. Поеду на машине, потому что по-другому сейчас туда не добраться. Это ужасно. Раньше ты сел на самолет и за полтора часа долетел. А сейчас нужно на машине ехать десять часов. И непонятно, что будет на границе. Я, получается, выйду на границе из машины, перейду границу пешком, а там уже сяду на другую машину и доеду до дома. Мне просто надо делать Тимофею паспорт», — рассказывала актриса изданию VOICE.

Позднее артистка вернулась в Россию и уезжала из страны на новогодние праздники. Так, Муцениеце и Перельман отправились на остров Пханган в Таиланде.

Где сейчас Муцениеце

Артистка продолжает сниматься в кино и играть в театре. Летом ожидается премьера фильма «Тур с Иванушками», в котором Муцениеце исполнила главную роль. По сюжету три подруги решают реализовать свою давнюю мечту и отправляются в фанатский тур за группой «Иванушки International» по югу России.

Кроме того, 8 февраля на платформе VK вышел 32-й выпуск шоу «Кстати», гостьей которого стала Муцениеце.

