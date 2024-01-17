Стало известно имя избранника Агаты Муцениеце KP.RU: избранником Муцениеце стал ресторатор-миллионер Перельман

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Агата Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце с начала декабря встречается с 39-летним ресторатором-миллионером Владимиром Перельманом, рассказали KP.RU друзья артистки. По их словам, пара съездила на отдых в Таиланд, появляется вместе на светских мероприятиях, а дети Муцениеце Мия и Тимофей живут под одной крышей вместе с матерью и ее избранником.

Как пишет издание, Перельман является основателем и руководителем ресторанного холдинга Perelman People, а также занимается дизайнерской мебелью. Мужчина увлекается музыкой и преподает йогу, которая теперь стала новым увлечением 34-летней Агаты Муцениеце.

Она рассказала, что Перельман очень щедрый и внимательный. Мол, ему, как и ей, не везло в любви. До встречи с Агатой бизнесмена бросила бывшая возлюбленная, поэтому он нашел спасение в медитациях и йоге. Судя по тому, как стремительно развиваются их отношения с Агатой, думаем, что вскоре они поженятся, — рассказали в окружении актрисы.

По информации издания, Перельман до 2013 года был в браке с Евгенией Левшицкой, с которой познакомился в 23 года и основал с ней свой первый ресторан. После развода бизнесмен некоторое время встречался с моделью Алиной Красиной, однако затем эта связь распалась.

Как написал сам Перельман в своем Telegram-канале, родился он в Москве в семье классических музыкантов. Занимался вокалом, скрипкой, фортепиано, гитарой. Окончил факультет международных экономических отношений Плехановской академии.

Рано начал суетиться в попытках заработать, чтобы было на что ходить на свиданки. <...> Пишу стихи и иногда песни. Люблю танцевать! Занимался йогой, тхэквондо, серфом, баскетболом, настольным теннисом, боксом, теперь пришел черед большого тенниса, — рассказал ресторатор.

Перельман добавил, что был включен в «разные милые рейтинги» самых стильных мужчин. Бизнесмен не женат, детей у него нет. Из вредных привычек он выделил курение, с которым борется «всю жизнь».

Ранее Агата Муцениеце опубликовала в соцсетях видео, на котором едет на скутере, обнимая со спины мужчину. При этом на кадрах стояла отметка, перейдя по которой можно попасть на страницу стоматолога Александра Соколенко.