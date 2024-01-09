Муцениеце показала своего бойфренда: кто он и при чем здесь Клим Шипенко Актриса Агата Муцениеце рассказала, что встречается со стоматологом

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Агата Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце впервые показала своего возможного бойфренда в социальных сетях. Кто он, как давно пара вместе, при чем здесь режиссер Клим Шипенко?

С кем сейчас встречается Муцениеце

В своих социальных сетях актриса опубликовала видео, на котором едет на скутере, обнимая со спины мужчину. Пара ехала по широкой дороге, осматривая красоты курорта. Известно, что Муцениеце находится в отпуске на Мальдивах.

На кадрах стоит отметка, перейдя по которой можно попасть на страницу стоматолога Александра Соколенко. Мужчина родом из Саратова, но давно живет в Москве. Сейчас Соколенко работает хирургом-имплантологом в частной клинике.

Судя по профилям в социальных сетях, свободное от работы время молодой человек проводит по-разному: прыгает с парашютом, летает на параплане, катается на сноуборде по заснеженным склонам и путешествует на яхте. Возможный избранник актрисы любит путешествовать и объездил практически всю Россию — от Дагестана до Камчатки, а также часто бывает за границей.

Ранее Муцениеце не публиковала совместные фото и видео с Соколенко. Кроме того, мужчины нет в числе подписок артистки. Тем не менее Telegram-канал «Светский хроник» утверждает, что молодые люди вместе уже три года.

Какой скандал произошел с Муцениеце и Шипенко

В 2021 году StarHit опубликовал материал с заголовком «Хватает за зад: видео флирта Агаты Муцениеце с женатым режиссером». На опубликованных кадрах актриса была в объятиях мужчины, силуэт которого напоминал Шипенко.

«Видео снято в конце января в театре. Они сидели в ложе, особо даже не скрывались, но, разумеется, чувств не демонстрировали. В отличие от того, что было потом. Для начала Клим ущипнул Агату за попу, потом ребята обнимались и целовались на улице. <...> Это далеко не первый раз, когда их наблюдают вместе люди из общей тусовки», — рассказывал StarHit источник.

После публикации материала Муцениеце заявила, что дружит с Шипенко и его супругой Соней Карпуниной и никогда не будет встречаться с несвободным мужчиной, ведь это противоречит ее принципам.

«Я не знаю, кто начал распространение слухов по поводу того, что у меня якобы роман с Климом Шипенко. Я сначала смеялась и шутила на эту тему. Даже мои друзья начинают в это верить. На всех фото и видео не Клим Шипенко», — написала артистка в соцсетях.

Актриса также подчеркнула, что на распространившихся в Сети кадрах не Шипенко, а позже доказала это в суде и вынудила СМИ выступить с опровержением.

«Светский хроник» предполагает, что Шипенко спутали с Соколенко. Авторы канала отметили внешнее сходство мужчин.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Агата Муцениеце

Чем закончились суды Муцениеце с Прилучным

У актрисы есть двое детей от брака с актером Павлом Прилучным — десятилетний Тимофей и семилетняя Мия. Сейчас они проводят время с отцом, его новой женой Зепюр Брутян и новорожденным сыном пары Микаэлем. Чета находится в Дубае.

В октябре 2023 года Муцениеце обратилась в суд с целью добиться алиментов на двоих детей в виде трети всех доходов Прилучного. По информации StarHit, поводом для иска могло послужить то, что актер тратил значительные суммы на отдых со второй супругой и сократил выплаты на детей от первого брака.

Однако 15 декабря журналисты узнали, что актриса отозвала судебный иск к бывшему мужу после второго судебного заседания. Издание отмечает, что в Головинском суде Москвы подтвердили прекращение дела Прилучного по решению истца. Предполагалось, что бывшие супруги пришли к мирному соглашению, однако истинный итог разбирательства остался неизвестен.

22 декабря Прилучный и Муцениеце воссоединились ради дочери Мии. Бывшие возлюбленные встретились в школе, где учится девочка, и решили поддержать Мию во время выступления на утреннике, проходившем в актовом зале. Оба родителя опубликовали в своих социальных сетях кадры с дочерью, однако видео были сделаны с разных ракурсов, что говорит о том, что звезды сидели не рядом.

9 января Telegram-канал «Светский хроник» сообщил, что Муцениеце подала новый иск против Прилучного. Темой разбирательства вновь станет взыскание алиментов на содержание детей.

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