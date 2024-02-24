«Чувство, будто бы меня изнасиловали»: как живет актриса Татьяна Бабенкова

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Татьяна Бабенкова

Актриса Татьяна Бабенкова прославилась благодаря сериалу «Полицейский с Рублевки». Как она живет сейчас, в каких проектах задействована, что известно про личную жизнь артистки?

Чем известна Бабенкова

Татьяна Бабенкова родилась 21 июня 1991 года в Воронеже. Окончила театральный факультет Воронежской государственной академии искусств. По окончании вуза была принята в труппу Воронежского Камерного театра.

В кино артистка дебютировала в 2014 году в сериале «Чужое гнездо». Также Бабенкова снималась в картинах «Полицейский с Рублевки», «Полицейский с Рублевки в Бескудниково», «Вольная грамота», «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», «Полицейский с Рублевки. Снова дома», «Один день лета», «Полицейский с Рублевки. Мы тебя найдем», «Клиника счастья» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 16 работ.

Что известно о личной жизни Бабенковой

В 2023 году в соцсетях Татьяна Бабенкова сообщила, что вышла замуж, и поделилась свадебным фото.

«Он — лучший мужчина на планете Земля», — написала она.

При этом имя избранника артистка не раскрыла.

Из-за чего у Бабенковой был нервный срыв

Татьяна Бабенкова рассказывала, что, когда ее попросили позировать на камеру обнаженной во время съемок сериала «Вольная грамота», у нее случился нервный срыв.

«Я понимала, что в сцене в бане мы действительно должны быть обнаженными. Помню, было жутко холодно, туда нагнали дыма, мы все разделись, и я сразу села в бочку. Потому что я в этой сцене из бочки вылезаю. Думала, сейчас вылезу, сяду на полок, меня побьют вениками и все закончится. В бане присутствовали только режиссер и оператор. А там же несколько дублей. И, сняв очередной, они отсматривали, что получилось. Я разнервничалась, стала кричать: „Отключите плейбэк, не должен никто ничего смотреть! Вы что? Вы сошли с ума“», — вспоминала актриса.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Татьяна Бабенкова

Она признавалась, что в тот момент пережила стресс и не знала, как вести себя дальше. Артистка чувствовала, что готова заплакать, и решила прервать съемки. Она оделась и ушла гулять по лесу.

«Как раз, к счастью, был обед, мы снимали где-то в лесу, и я ушла туда, там орала и плакала навзрыд, у меня был нервный срыв. Чувство было такое, будто меня предали, изнасиловали, было ощущение какой-то мерзости, пакости от всего этого», — делилась она.

В итоге эпизод так и не сняли полностью. При этом артистка отмечала, что сейчас смотрит на работу иначе и не боится раздеваться на камеру. Спустя время она даже решилась на откровенную фотосессию в мужском журнале.

«Я хотела испытать себя. Съемки в „Вольной грамоте“ были задолго до предложения сняться для мужского журнала», — подчеркивала Бабенкова.

Что Бабенкова говорила про Петрова

Татьяна Бабенкова снималась с актером Александром Петровым в сериале «Полицейский с Рублевки». Она называла коллегу «удивительным человеком».

«Это удивительный человек! В жизни он такой же смешной, как и на экране. Иногда я даже злилась на него, потому что он меня выбивал из канвы моей роли — постоянно меня смешил, и я жутко „кололась“ в кадре. Розыгрыши устраивал часто. А еще было „правило третьего дубля“ — это когда есть возможность импровизировать. Петров делал сумасшедшие вещи, когда „раскалывались“ абсолютно все. Но вообще Саша — настоящий профессионал, кино — его стихия. Я постоянно училась у него. В результате мы подружились», — делилась Бабенкова с MK.RU.

Она также рассказывала, что влюбилась в Петрова, как и вся съемочная группа сериала.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Александр Петров

«И я в Сашу, конечно, влюбилась. Как и вся съемочная группа. В него невозможно не влюбиться! В нем есть какая-то загадка. Сейчас много мужчин, в которых нет мужского стержня. Они могут играть героев-любовников, но им все равно чего-то не хватает. А у Саши невероятная мужская энергетика. Он может ничего не делать, сидеть и молчать, но ты все равно чувствуешь его мужественность. Мне кажется, это и подкупает всех женщин», — отмечала артистка.

Чем Бабенкова занимается сейчас

Татьяна Бабенкова продолжает творческую деятельность. В 2022 году актриса снялась в проекте «Тень. Взять Гордея».

В скором времени также должны выйти сериалы «Овчарка», «Гелий-3» и «Хрупкое» с ее участием.

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