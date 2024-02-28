«Ничто не оправдывает войну»: как сейчас живет актриса Виктория Исакова

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Виктория Исакова

Заслуженная артистка России Виктория Исакова активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о личной жизни актрисы и ее мнения по поводу спецоперации?

Чем известна Исакова

Виктория Исакова родилась 12 октября 1976 года в Хасавюрте. Когда ей исполнилось 13 лет, то семья переехала в Москву.

После окончания школы Исакова поступила в ГИТИС, но через год перевелась в Школу-студию МХАТ.

В кино артистка дебютировала в 1998 году в сериале «Чехов и Ко». Также она снималась в проектах «Каменская 2», «Доктор Живаго», «Бухта Филиппа», «Остров», «Союз без секса», «Посторонний», «Трудно быть Мачо», «Крыса», «Ящик Пандоры», «Оттепель», «Сестры», «Квартет», «Анна Каренина», «Эпидемия», «Эпидемия. Вонгозеро», «Один вдох», «Похожий человек», «Заключение», «Тибра» и других.

Всего в фильмографии Исаковой на данный момент 100 работ.

Что известно о личной жизни Исаковой

В 2003 году Виктория Исакова вышла замуж за режиссера Юрия Мороза, который старше ее на 20 лет. Пара познакомилась на съемках сериала «Каменская».

«Меня надо любить, постоянно окучивать и поливать. Говорят, что в артисты идут люди, сильно нуждающиеся в любви. Мне важно даже не то, чтобы мной восхищались, а чтобы я постоянно чувствовала: меня любят, я нужна. Я никогда не была обделена любовью — ни в личной жизни, ни в профессии. Но жажда любви в глобальном смысле слова настолько велика, что, наверное, это и есть основной двигатель моего существования», — признавалась актриса.

В 2003 году у пары родилась дочь Марина. У девочки было редкое генетическое заболевание, диагностировать которое удалось в немецкой клинике. Марина умерла в возрасте трех месяцев.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Юрий Мороз и Виктория Исакова

«Это удар, после которого устоять на ногах очень сложно. Сердцем я это не приму никогда. «Пережить такое практически невозможно. Не дай Бог никому! Специалисты объясняли, как это время нужно проводить. Сколько осталось до ее ухода. И этот ребенок уходит у тебя на руках. Она как будто засыпает у тебя на руках», — говорил Мороз.

В 2015 году Исакова родила дочь Варвару.

«Когда рождалась Варя, мы уже точно знали, что этой проблемы у нас не будет. Но страх нас преследовал. Даже после того, как она появилась на свет, и было понятно, что ребенок нормальный, все равно этот страх оставался», — делился режиссер в программе «Жизнь и судьба».

Что Исакова говорила про спецоперацию

По данным СМИ, в 2022 году Виктория Исакова в соцсетях заявила, что «ничто не оправдывает войну».

«Ничто не оправдывает войну...» — написала она.

Чем сейчас занимается Исакова

Виктория Исакова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Наедине», «Космос», «Ложные признания» и «Женитьба Фигаро».

В 2023 году артистка снялась в проектах «Лунатики», «Детка», «Родительский день» и «Театр в кино: Женитьба Фигаро». В скором времени также должны выйти картины «Сто лет тому вперед», «Они», «Я дождусь», «Особенности национальной больницы», «Чистые» и «13 клиническая. Начало».

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