Виктория Исакова сыграет судмедэксперта в новом сериале «Заключение»

Фото: Пресс-служба первого канала

14 июня на Первом канале стартует многосерийный фильм «Заключение» о хирурге Вере, которая попала под следствие из-за распространения наркотиков. Актриса Виктория Исакова перевоплотится в медика, которому придется раскрыть свое собственное дело в роли судмедэксперта в Следственном комитете, сообщает пресс-служба телеканала.

Из-за начатого расследования подлог всплывает, против Веры возбуждается дело о распространении наркотических средств. Пытаясь разобраться, что произошло с ее пациенткой, Вера начинает сотрудничать со следователем Пахомовым (Дмитрий Куличков), параллельно помогая капитану в раскрытии еще одного преступления, — рассказали на Первом канале.

Следователь Пахомов обращает внимание на Веру из-за убийства ее 16-летней пациентки Зои, в крови которой находят опиоидные препараты. Оказалось, хирург незаконно выписывала своим пациентам наркотические средства, чтобы те не страдали от сильных болей. Уже в первой серии медик выводит следствие на убийцу подростка. Специалисту дают реальный срок, однако прокуратура предлагает Вере сделку — альтернативное наказание в должности патологоанатома в Следственном комитете.

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