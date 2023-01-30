От Шурика до Ивана Васильевича: кадры из любимых фильмов к 100-летию Гайдая

Фото: Russian Look/Global Look Press

Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

30 января — 100 лет со дня рождения советского режиссера Леонида Гайдая. Он снял порядка 20 фильмов, и практически все они, как следует из социологических опросов, до сих пор входят в число самых любимых комедий россиян.

«Пёс Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!», «За спичками», «Спортлото-82», «Опасно для жизни!», «Частный детектив, или Операция „Кооперация“», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» — этого перечня фильмов хватило бы на несколько режиссерских жизней. Но их автор — один человек, Леонид Гайдай.

В кино он пришел после фронта. Осенью 1941 года его призвали на службу, в 1942-м наградили медалью «За боевые заслуги», однако в 1943-м Гайдай подорвался на противопехотной мине, получил сильное ранение правой стопы и после лечения был признан негодным к дальнейшему несению военной службы. После Великой Отечественной войны Леонид Иович окончил театральную студию при Иркутском областном драматическом театре и затем режиссёрский факультет ВГИКа.

Свои самые известные фильмы Гайдай снял в жанре комедии. Герои его лент — Шурик, Трус, Балбес, Бывалый, Иван Васильевич, Жорж Милославский, Семен Семеныч Горбунков и многие другие — стали любимы народом, а фразы из фильмов мгновенно разлетелись на цитаты.

Кадры из самых любимых россиянами фильмов Леонида Гайдая — в галерее NEWS.ru.