Наталья Варлей объяснила ситуацию с «Песней про медведей»

https://static.news.ru/photo/58c28d50-84b8-11eb-ad91-96000091f725_660.jpg Фото: Global Look Press

Актриса Наталья Варлей попыталась сгладить резонанс в СМИ, который последовал после её эмоциональных откровений и спора с композитором Александром Зацепиным из-за «Песни про медведей» из комедии «Кавказская пленница». По её словам, никто ни у кого песню не крал — ни она у исполнительницы Аиды Ведищевой, ни та у неё.

Артистка подчеркнула, что всего лишь поделилась воспоминаниями о том, как шёл творческий отбор голоса для этой композиции.

Что значит «украли»? Я всегда её могла исполнять, — приводит слова Варлей сайт телеканала «Звезда».

О том, что у известной песни неоднозначная история, актриса рассказала в телешоу «Сегодня вечером». Режиссёр Леонид Гайдай предложил исполнять композицию ей, и в таком виде «Песня про медведей» вошла в фильм. Однако в ситуацию вмешался Зацепин и настоял, чтобы пела Ведищева.

Зацепин же изложил иную версию. По его словам, всё было иначе: сначала запись была сделана именно Ведищевой. Только после этого Гайдай предложил спеть Варлей, но потом композитор с режиссёром решили, что Ведищева поёт лучше.

Впрочем, по одной из распространённых версий, Гайдай на исполнение песни Варлей не рассматривал, а она сама настояла на этом, но проиграла в своеобразном творческом состязании Ведищевой.

При этом ранее певица упрекала актрису в том, что та практически украла эту песню и присвоила себе популярность, писал NEWS.ru.