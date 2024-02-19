Навальный предсказал свою смерть: последние новости, речь Шевчука

Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

Алексей Навальный

Пользователи Сети обратили внимание на публикацию оппозиционера Алексея Навального от 2021 года, посвященную его пребыванию в СИЗО «Матросская Тишина». Почему слова оппозиционера сочли пророческими, каковы последние новости о смерти Навального 19 февраля?

Как Навальный мог предсказать свою смерть

В Сети нашли пост Навального от 17 февраля 2021 года. В тот момент оппозиционер находился в СИЗО «Матросская Тишина» — суд арестовал политика по делу «Ив Роше» после возвращения из Германии, где он лечился от предполагаемого отравления.

В той публикации Навальный сравнил содержание под стражей с космическим путешествием. Он отмечал, что нахождение в изоляторе не представляется ему тяжелым.

«Сегодня расскажу о том, тяжело ли мне, — это частый вопрос. Не-а, не тяжело. Тюрьма, как известно, в голове. И если хорошенько подумать, то становится ясно, что я не в тюрьме, а в космическом путешествии. Судите сами. У меня простая, спартанского вида каюта — железная кровать, стол и тумбочка. На космическом корабле не до роскоши», — писал Навальный.

Также политик указал, что «не мог отказаться от такого полета, пусть даже он продлится три года». Смерть Навального наступила без дня три года спустя после этой публикации — 16 февраля 2024 года.

«Мог ли я, фанат книг и фильмов о космосе, отказаться от такого полета, пусть даже он продлится три года? Очевидно, нет. Да, космические путешествия опасны. Можно прилететь, а там ничего нет. Полет может оказаться гораздо более долгим из-за навигационной ошибки. Случайный астероид может уничтожить корабль, и ты погибнешь», — отмечалось в публикации политика.

Предсказание собственной смерти Навальным заметил в этом посте Telegram-канал Alex Parker Returns.

«Навальный каким-то невероятным образом предсказал собственную смерть или таинственное исчезновение ровно три года назад. Вот это поворот!» — пишет канал.

Как Путин отреагировал на смерть Навального

Президент России Владимир Путин пока не комментировал смерть Навального, скончавшегося в колонии «Полярный волк», сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что администрация главы государства не занимается этими вопросами.

«Это вопрос не к нам. И мы не занимаемся этим делом. Это не является функцией администрации президента. <...> Нет, не было (реакции президента. — NEWS.ru)», — заявил Песков журналистам 19 февраля.

По его словам, результаты расследования причины смерти оппозиционера еще неизвестны.

«Оно (расследование. — NEWS.ru) ведется, выполняются все необходимые действия в этой связи. Но пока результатов этого расследования не было обнародовано и, собственно, о них неизвестно», — сказал он.

Пресс-секретарь Путина также прокомментировал реакцию западных политиков на смерть Навального, назвав их заявления хамскими. В условиях, когда нет никакой официальной информации о произошедшем, соответствующая риторика непозволительна, добавил Песков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Песков

Что сказал Шевчук о смерти Навального, реакция Госдумы

Во время концерта 18 февраля в Астане лидер рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук ненадолго прервал выступление, чтобы сказать несколько слов о Навальном.

«Позавчера погиб Алексей Навальный, который нам, россиянам, говорил о свободе. И который нам о ней хорошо говорил. <...> Ничто не бывает без свободы. Все окрашено в черный цвет. Мы хотим спеть песню в честь Алексея Навального, которая так и называется — „Свобода“», — объявил музыкант.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с NEWS.ru выразил сомнения в серьезных правовых последствиях для Шевчука после его слов о Навальном. По мнению парламентария, суровое наказание для артистов — это потеря аудитории, как случилось после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой.

«Не вижу здесь поводов для серьезных правовых последствий. На мой взгляд, Навальный интересен за рубежом, нежели у нас. Некоторое одиночное высказывание по этому поводу. Не вижу смысла обращать на это серьезное внимание. На мой взгляд, хорошо было заметно, что после всех этих вечеринок артисты быстро теряют свою аудиторию. Вот это гораздо более серьезное для них наказание, чем порицание и тому подобное», — сказал депутат.

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