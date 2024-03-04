«Остался на пафосе»: что за новый скандал с Киркоровым на концерте в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Накануне певец Филипп Киркоров впервые выступил на сцене в Москве после «отмены» из-за «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. Как прошел концерт, почему случился новый скандал, с кем пел поп-король?

Как выступил Киркоров на своем первом концерте в Москве после «отмены»

3 марта в московском концертном зале Crocus City Hall состоялось праздничное мероприятие под названием «О чем поют 8 Марта», приуроченное к Международному женскому дню. Поздравить представительниц прекрасного пола на сцену вышли Филипп Киркоров, Лариса Долина, Николай Басков, Валерия, Лев Лещенко, SHAMAN, Стас Пьеха, Аглая Шиловская, Александр Буйнов, Александр Панайотов, Стас Михайлов, Алексей Чумаков и другие артисты. Для поп-короля это выступление стало первым в Москве после скандала из-за «голой» вечеринки, организованной Ивлеевой 20 декабря в столичном клубе «Мутабор».

Выход Киркорова на сцену для зрителей анонсировали ведущие концерта актриса Татьяна Веденеева и Басков, который выразил уверенность в том, что выступление народного артиста России вызовет у женщин положительные эмоции.

«Женщины почувствуют счастье, потому что артист, который выйдет вас поздравить, справедливо заслужил бесконечную любовь прекрасной половины человечества своим бесконечным обаянием, безграничной любовью к публике и своими песнями», — сказал Басков перед выходом коллеги.

После исполнения первой песни поклонницы, которые прошли через служебный вход, понесли поп-королю букеты. Киркоров попросил охранника забрать цветы и пригласил на сцену Баскова, с которым они записали дуэтную композицию к праздничному мероприятию.

«Есть один артист, без которого я не представляю себя не только на сцене, но и в жизни. Он мой боевой товарищ. Мы с ним знакомы почти уже четверть века. У нас появилась одна песня, которая сегодня должна прозвучать как премьера», — заявил поп-король, приглашая Баскова для исполнения композиции.

На сцене Киркоров появился в белом костюме, очках и с короткой стрижкой.

Что за скандал произошел после выступления Киркорова

После выступления певца ждали журналисты в специально отведенном для этого помещении, куда приходили участвовавшие в концерте артисты. Как пишет MK.RU, представители прессы больше всего хотели пообщаться именно с Киркоровым, чтобы задать ему вопросы о «голой» вечеринке и поездках в Донбасс.

«Впрочем, заходить в правильную дверь, то есть к журналистам, как это делали его коллеги, Филипп не стал. И снова пошел в другую. Организаторы сначала звали Киркорова пообщаться с журналистами через менеджера, а потом подошли и к нему самому. Ответ был отрицательным в обоих случаях», — отмечается в публикации издания.

По информации СМИ, скандал произошел из-за представителей Киркорова, которые потребовали от журналистов освободить помещение, чтобы они «не мешали» артисту пройти в гримерную и «не задали ему неудобный вопрос». В связи с этим произошла перепалка, поскольку представители прессы начали возражать. Находившиеся в этот момент в помещении люди неодобрительно отреагировали на нежелание Киркорова общаться с прессой.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

«Видимо, опыт Киркорова ничему не учит. Как был на пафосе, так и остался», — цитирует MK.RU одного из свидетелей произошедшего.

Чем сейчас занимается Киркоров

Певец в настоящее время участвует в различных музыкальных и развлекательных шоу. Он остался председателем жюри в пятом сезоне программы «Маска» на телеканале НТВ, премьера которого состоялась 18 февраля. Кроме того, на ТНТ 10 марта состоится премьера реалити-шоу «Сокровище императора», одним из участников которого стал Киркоров.

На НТВ также была показана реклама программы «Звезды» с ведущим Азаматом Мусагалиевым. За звание самой смешной звезды России будут бороться Киркоров, Александр Ревва, Марина Федункив, Алексей Чумаков, Дмитрий Маликов, Джиган, Денис Дорохов, Мигель и другие. Ранее поп-король появился в шоу «Конфетка» на ТНТ, спев в дуэте с Басковым.

25 февраля Киркоров вернулся на сцену, выступив на концерте лауреатов премии «Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге. Он стал ведущим церемонии и открыл шоу композицией «Я вновь хочу увидеть Ленинград».

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