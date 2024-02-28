Градский, победа в «Голосе», Наргиз: чем сейчас занимается Сергей Волчков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Волчков

Певец Сергей Волчков прославился благодаря победе во втором сезоне шоу «Голос». Как он живет сейчас, чем занимается?

Чем известен Волчков

Сергей Волчков родился 3 апреля 1988 года в Быхове. Он рассказывал, что родители рассмотрели в нем вокальный потенциал и уже в четырехлетнем возрасте он пел на сцене. Также Волчков учился в местной музыкальной школе.

Поскольку Быхов был причислен к Чернобыльской зоне, мальчик часто ездил на оздоровление в Италию, где заинтересовался оперной музыкой. Окончив школу, он поступил в Могилевский колледж имени Римского-Корсакова на дирижерско-хоровое отделение.

После окончания колледжа Волчков переехал в Москву и стал студентом ГИТИСа, выбрав факультет музыкального театра.

В 2010 году артисту назначили стипендию от Фонда культурных программ имени И. Дунаевского. В 2011 году он занял первое место в рамках международного музыкального конкурса «Романсиада».

В 2013-м Волчков победил во втором сезоне шоу «Голос» на Первом канале. В программе его наставником был народный артист России Александр Градский, который предложил ему войти в труппу своего театра.

С 2014 года певец начал активно гастролировать и принимать участие в праздничных мероприятиях. В 2016 году Волчков дал сольный концерт в Кремле.

Что известно о личной жизни Волчкова

Первой супругой Сергея Волчкова была скрипачка по имени Алиса. Пара вместе переехала в Москву, но в итоге развелась.

Вторая избранница артиста — Наталья Якушина, которая старше его на 11 лет. С ней он познакомился в 2012 году, когда пел в хоре в московском храме Петра и Павла на утренней службе. Спустя три месяца влюбленные обвенчались.

«Наташа не хотела связывать свою жизнь с артистом. У нее не было любви с первого взгляда, а я сразу понял — это мой человек. Я романтик по жизни, старался удивлять, понимал, что надо идти до конца. Хотел создать семью. Она сказала, что хочет венчаться. Поехали к батюшке за благословением», — вспоминал Волчков.

В 2014 году у пары родилась дочь Ксения, а в 2017-м — вторая дочь, Пелагея.

«Я зарабатываю деньги, но стараюсь проводить с семьей как можно больше времени. Не хочу быть воскресным папой. Помогаю жене при любой возможности. Не все заботы падают на ее плечи», — рассказывал исполнитель.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Сергей Волчков

Что Волчков говорил о Градском

Сергей Волчков после смерти Александра Градского отмечал, что «все, кто сотрудничал и общался с композитором, пребывают в шоке». По его словам, наставничество Градского на «Голосе» переросло в их настоящую дружбу.

Волчков отметил, что артист регулярно созванивался и встречался с участниками своей команды уже по окончании шоу.

«У нас были самые разные темы для разговора. И тема молодых пап тоже звучала — так как у нас с Александром Борисовичем дети почти ровесники — моя дочь Ксюша и его средний сын Саша. Так что мы о детях успевали поговорить, обменивались фотографиями наследников», — рассказывал исполнитель NEWS.ru.

Волчков также раскрыл, что одним из главных советов Градского было равняться на авторитетных коллег.

«Александр Борисович говорил мне: „Сережа, если тебя зовут на какие-то проекты, сначала узнай подробности, а потом подумай, пошел бы участвовать Иосиф Давыдович Кобзон или я. После этого принимай решение“. Советов, секретов поведения на сцене и в жизни было тысячи, я их использую», — добавил он.

Что Волчков говорил о Наргиз

После того как певице Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет, Сергей Волчков отметил, что она всегда не лучшим образом относилась к РФ. Так он прокомментировал признание артистки в спонсировании ВСУ.

«И раньше было известно, что Наргиз не лучшим образом относится к России, ей поэтому и запретили въезжать в страну на 50 лет. Что она сейчас сделала или сказала, я не знаю, я за ней не слежу, не видел Наргиз около восьми лет. Она стала известна благодаря проекту „Голос“, ее любили и слушали у нас. Максим Фадеев поверил в нее, и то, что она сейчас делает, это, конечно, плохо», — высказался Волчков NEWS.ru.

Чем сейчас занимается Волчков

Сергей Волчков продолжает творческую деятельность. Однако в громких проектах на ТВ он пока участия не принимает.

Его ближайшие концерты пройдут в Москве (3 апреля) и Калининграде (12 мая).

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