Наследство Градского: что получили вдова и дети, кто остался недоволен Все наследство Александра Градского досталось его молодой жене

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Двухлетнее судебное разбирательство за миллиардное наследство народного артиста России Александра Градского завершилось в пользу его последней супруги Марины Коташенко. Что досталось старшим детям композитора, кто остался недоволен?

Чем закончилось судебное разбирательство за наследство Градского

Старшие дети Александра Градского — 42-летний Даниил и 37-летняя Мария, рожденные в третьем браке, — недовольны решением суда. Им не нравится, что большая часть активов артиста отошла Марине Коташенко, которая воспитывает двоих наследников от исполнителя — Александра (родился в 2014 году) и Ивана (родился в 2018 году).

Семья Градского была уверена, что Коташенко ничего не получит, поскольку они с композитором не были официально расписаны. Однако выяснилось, что за месяц до смерти музыкант женился на избраннице. При этом композитор не составил завещание.

По итогу вдове Градского достался загородный особняк и сбережения. Бывшая жена певца Ольга Фартышева, которая не фигурирует в наследстве, заявила, что переживает за детей.

«Детям остался разрушенный дом, а остальное имущество на миллиард — вдове. Пытаемся из этого помещения сделать культурный центр, чтобы сюда люди приходили, проникались атмосферой. Чтобы это продолжало жить. Если мы потеряем это место, то тут все будет разрушено», — пожаловалась она в программе «Малахов».

Какое наследство получила вдова Градского

38-летняя Марина Коташенко после смерти Александра Градского получила квартиру в центре Москвы. Также ей достался еще один дом площадью 1200 квадратных метров на Киевском шоссе, который композитор построил рядом с особняком. Там она сейчас проживает.

В январе 2022 года женщину ограбили. Злоумышленники похитили у вдовы музыканта 100 млн рублей.

Коташенко заявляет, что живет скромно и экономит, однако сын композитора в это не верит. По его словам, у вдовы артиста много обслуживающего персонала. В частности, у нее есть три человека, а также няня, которая следит за двумя детьми.

«По сути, нашу семью ограбили уже несколько раз и продолжают это делать. Надеюсь, виновные будут наказаны. Первое ограбление случилось за день до описи имущества — тогда хотели вскрывать сейфы. А второе — сразу после того, как я подал на гражданские права», — высказался наследник композитора Даниил.

Фото: Александр Градский с супругой Мариной Коташенко

Чего хотят добиться старшие дети Градского

Взрослые дети Александра Градского пытаются выйти на связь с Мариной Коташенко и потребовать отдать им хотя бы квартиру в Козицком переулке, где последние годы жил исполнитель.

При этом даже «Градский холл» после увольнения оттуда сына певца Даниила теперь никак не связан с артистом.

«Сейчас на сайте театра есть большая информация об Алексее Рыбникове — да, он выдающийся человек, но при этом нет ни слова о папе — основателе театра. Это как минимум странно. Он это учреждение придумал, основал, жил им все эти годы», — рассказала дочь Мария.

Кто еще претендовал на наследство Градского

Третья жена Александра Градского Ольга Фартышева тоже пыталась претендовать на наследство артиста, однако Тверской суд Москвы не удовлетворил ее иск.

Фартышева подала иск к вдове музыканта Марине Коташенко и общим с Градским детям Марии и Даниилу еще в 2022 году. Разбирательства проходили в закрытом режиме, и в конце октября стало известно, что в удовлетворении требований было отказано.

Фартышева, которая является матерью старших детей Градского, заявила, что после развода не делила с бывшим мужем имущество, поэтому хотела претендовать на него сейчас.

Женщина просила признать общим имуществом супругов следующее: земельные участки, жилое здание, нежилое здание, нежилые помещения. Фартышева также хотела исключить из наследства 1/2 долю имущества, которое было нажито с ним в браке, и признать за ней право на собственность. Помимо этого, в иске шла речь об авторских правах на произведения Градского.

Кто еще из родственников Градского остался без наследства

Двоюродная сестра Александра Градского Наталья, которая могла претендовать на часть многомиллионного наследства, отказалась с его наследниками из-за квартиры на Бережковской набережной в Москве. Она пояснила, что после смерти ее отца артист отобрал эту квартиру и дачу в подмосковном Расторгуево, но ввязываться в судебное разбирательство она не хочет.

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