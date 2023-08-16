Исчезла семейная реликвия: что известно об ограблении в доме Градского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с певцом Александром Градским

Вдова народного артиста России Александра Градского Марина Коташенко заявила в полицию об ограблении своего дома в Подмосковье. Что было украдено и какую информацию об инциденте сообщили друзья музыканта?

Что известно об ограблении вдовы Градского

Коттедж семьи артиста находится в закрытом поселке Новоглаголево под Наро-Фоминском. Марина Коташенко не живет в особняке на постоянной основе, но иногда приезжает туда с малолетними детьми. По ее словам, ограбление было совершено, когда ее не было дома. Вдова Градского не может оценить сумму ущерба, но уточнила, что воры вынесли из коттеджа посуду, стулья и проектор.

Друг музыканта считает кражу необычной. Он рассказал MK.RU, что загородный дом Градского в Новоглаголево окружен высоким забором, а вынесенные вещи были большого размера.

«Этот проектор располагался над бассейном — Саша любил плавать и смотреть телевизор, он также часто приглашал для такого времяпрепровождения своих близких друзей. Проектор был просто огромным. Остается загадкой, как все эти вещи смогли вынести из дома артиста, учитывая, что его окружает высокий забор», — сообщил мужчина.

Он также рассказал, что из особняка также пропала семейная реликвия.

«Но самой странной пропажей можно назвать исчезновение семейной реликвии. Из дома исчез портрет матери Александра Градского, который висел на стене. Сложно предположить, что портрет мог заинтересовать постороннего человека», — добавил он.

Незадолго до ограбления, 11 августа, в ОМВД по Тверскому району обратился сын Александра Градского Даниил Градский. Как сообщает MK.RU, в заявлении он указал, что Марина Коташенко, предположительно, вывезла энную сумму денег из квартиры в Козицком переулке после того, как его отцу стало плохо в конце ноября 2021 года. Средства якобы должны были быть поделены между наследниками. По данному факту проводится проверка. Вдова артиста на этот счет заявила, что «ничего не слышала и не знает».

Когда еще грабили Коташенко

В январе 2022 года, спустя два месяца после смерти Александра Градского, Марину Коташенко ограбили на 100 млн рублей. Уроженец Таджикистана Умеджон Жабборов вместе с сообщниками устроил подставное ДТП с автомобилем вдовы музыканта. Злоумышленники пересели в ее машину и заставили отвезти их в подмосковный особняк. Там они похитили сумку с деньгами.

Тогда наследник артиста Даниил Градский заявил, что его не волнуют украденные средства. По его мнению, важно, что во время ограбления не пострадала ни сама Коташенко, ни ее маленькие дети.

«Я больше рад, что дети здоровы, все здоровы, слава богу, есть жизнь у человека, остальное меня не интересует. Меня интересует только наследие моего отца — музыка, и чтобы ее слушали люди», — отметил он.

В октябре 2022 года Жабборов был признан виновным в разбойном нападении на Коташенко. Его приговорили к 8 годам и 2 месяцам колонии и обязали выплатить потерпевшей около 99,2 млн рублей. В суде злоумышленник заявил, что не знает, где находятся его сообщники.

Коташенко и Градский вместе прожили 18 лет. Официально свои отношения они оформили за месяц до его кончины. Двоюродная сестра музыканта Наталья считала их брак недействительным и раскритиковала Марину за то, что она не находилась рядом с мужем в последние дни его жизни.

«Марина, успокойтесь, ради бога. Ваш брак вообще недействителен. Вы заставили больного человека жениться на вас. Да и вообще, какая любовь двигала, если Саша умер? Какая любовь, где она была? Он умирал один в квартире. Это все бред, не верю. Противно даже!» — заявила сестра Градского.

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