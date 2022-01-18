Сестра Градского заявила, что его последний брак был недействителен

Двоюродная сестра певца Александра Градского Наталья заявила о том, что его последний брак с Мариной Коташенко был недействителен. Ситуацию с ограблением вдовы родственница называет «подставой». Свою позицию женщина высказала в эфире телеканала «Россия 1»

Марина, успокойтесь ради бога. Ваш брак вообще недействителен. Вы заставили больного человека жениться на Вас. Да и вообще какая любовь двигала, если Саша умер? Какая любовь, где она была? Он умирал один в квартире. Это все бред, не верю. Противно даже! — заявила сестра певца в ходе дискуссии.

По мнению Натальи, Коташенко действовала по указанию «наставников» и ею двигали корыстные интересы.

На воре и шапка горит. Молодая девчонка, еще не вступила в наследство, еще идет траур. <...> Для меня эта ситуация — просто позор. Ограбили её на сто миллионов, прям, конечно! — резюмировала родственница.

Сумма ущерба от ограбления дома Градского, произошедшего 16 января, составляет около 100 млн рублей. По предварительным данным, преступники устроили ДТП с автомобилем Коташенко, а затем пересели к женщине в машину и под угрозой оружия заставили отвезти в особняк и указать, где находятся деньги.

Существует несколько версий обстоятельств ограбления. По одной из них, к инциденту причастен обслуживающий домашний персонал четы Градских, по другой — ограбление было инсценировкой. Продюсер Иосиф Пригожин уверен, что в произошедшем виновны люди из окружения Коташенко.