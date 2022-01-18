18+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Сестра Градского заявила, что его последний брак был недействителен

Двоюродная сестра Градского заявила, что брак певца с Коташенко был недействителен
05:07, 19 января 2022
Сестра Градского заявила, что его последний брак был недействителен Марина Коташенко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Двоюродная сестра певца Александра Градского Наталья заявила о том, что его последний брак с Мариной Коташенко был недействителен. Ситуацию с ограблением вдовы родственница называет «подставой». Свою позицию женщина высказала в эфире телеканала «Россия 1»

Марина, успокойтесь ради бога. Ваш брак вообще недействителен. Вы заставили больного человека жениться на Вас. Да и вообще какая любовь двигала, если Саша умер? Какая любовь, где она была? Он умирал один в квартире. Это все бред, не верю. Противно даже! заявила сестра певца в ходе дискуссии.

По мнению Натальи, Коташенко действовала по указанию «наставников» и ею двигали корыстные интересы.

На воре и шапка горит. Молодая девчонка, еще не вступила в наследство, еще идет траур. <...> Для меня эта ситуация — просто позор. Ограбили её на сто миллионов, прям, конечно! — резюмировала родственница.

Сумма ущерба от ограбления дома Градского, произошедшего 16 января, составляет около 100 млн рублей. По предварительным данным, преступники устроили ДТП с автомобилем Коташенко, а затем пересели к женщине в машину и под угрозой оружия заставили отвезти в особняк и указать, где находятся деньги.

Существует несколько версий обстоятельств ограбления. По одной из них, к инциденту причастен обслуживающий домашний персонал четы Градских, по другой — ограбление было инсценировкой. Продюсер Иосиф Пригожин уверен, что в произошедшем виновны люди из окружения Коташенко.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео