К президенту академии ФК «Спартак» вломились в машину и украли руль Злоумышленники разбили машину президента академии ФК «Спартак» Родионову

Фото: Sport-Express/TASS

Telegram-канал SHOT сообщил, что президента академии футбольного клуба «Спартак» Сергея Родионова обокрали. По информации канала, злоумышленники вломились в машину к тренеру и украли из нее руль.

Родионов припарковал автомобиль вечером под окнами дома на Верхней Красносельской улице. С утра он обнаружил, что заднее стекло его BMW было разбито. Также злоумышленники сорвали руль и испортили переднюю мультимедийную панель, которую оставили на сиденье, говорится в публикации.

Полиция приступила к изучению записей камер видеонаблюдения. Все подробности произошедшего выясняются, пишет канал.

Ранее злоумышленники обокрали посла России в Замбии Азима Ярохмедова, пока он был в Санкт-Петербурге. У дипломата забрали борсетку, в которой лежали 400 тысяч рублей и документы.

Злоумышленника задержали в тот же день. Им оказался водитель, который признался в содеянном.

Также жертвой ограбления в аэропорту Барселоны стала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева. Спортсменка рассказала поклонникам, что у нее забрали рюкзак. Пропажу она заметила слишком поздно, поэтому назвала злоумышленников настоящими профессионалами.