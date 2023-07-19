Самбурская покусала грабителя, который пытался отобрать у нее телефон

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса и певица Настасья Самбурская

Актриса и певица Настасья Самбурская во время презентации сериала «Макс и Гусь» рассказала KP.RU о случае, когда на нее напал грабитель и попытался выхватить телефон. По словам женщины, она изо всех сил старалась защитить свой девайс. После того, как смартфон оказался в руках злоумышленника, она укусила нападавшего. Тот закричал от боли и отдал телефон, после чего скрылся.

В телефоне вся моя жизнь – фото, видео, личная информация. Я не могла допустить, чтобы он попал в чужие руки! — подчеркнула артистка.

Ранее сообщалось, что загородный дом покойной актрисы Веры Глаголевой ограбили. По данным СМИ, из дома артистки в престижном поселке Николина Гора, где проживает ее дочь балерина Анна Нахапетова, украли сумку Gucci за 18 тысяч рублей и коллекционную хоккейную шайбу звезды НХЛ Александра Овечкина. В кражах подозревают домработницу.

До этого сообщалось, что на участок певца Данко (настоящее имя — Александр Фадеев) в Ялте проникли грабители, которые украли раскладную лестницу и детский велосипед. Самого артиста дома не было — там были только его жена Мария Силуянова и шестилетний ребенок. По словам супруги артиста, факт проникновения на участок она обнаружила только утром и теперь не может ощущать себя дома в безопасности.