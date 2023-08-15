«112»: грабители вновь украли у вдовы Градского ценные вещи

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Александр Градский и Марина Коташенко

37-летняя вдова музыканта Александра Градского Марина сообщила, что в ее дом ворвались грабители и унесли ценные вещи, передает Telegram-канал «112». На этот раз у женщины украли посуду, стулья и проектор.

По данным канала, Градская не может оценить нанесенный ей ущерб. Проводится проверка.

Это не первое ограбление Марины Градской после смерти музыканта. Ранее задержанный соучастник ограбления вдовы Градского заявил, что его использовали «втемную». Умеджон Жабборов говорит, что не знал о предстоящем ограблении, его просто попросили «поработать таксистом», рассказала бывшая жена подозреваемого.

При этом правоохранители организовывали проверку на причастность к ограблению вдовы композитора Александра Градского Марины Коташенко мужчину, который работал на территории ее дома.

Ранее сообщалось, что двоюродная сестра Александра Градского Наталья решила не судиться с наследниками умершего год назад артиста из-за квартиры на Бережковской набережной в Москве. Она объяснила, что после смерти ее отца певец отобрал эту квартиру вместе с дачей в подмосковном Расторгуево. Наталья пояснила, что судебное разбирательство забрало бы у нее много времени и сил, которые она хотела бы посвятить своей семье и любимой работе кинологом в Ницце.