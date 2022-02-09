Соучастник ограбления вдовы Градского заявил, что был должен бандитам

Задержанный соучастник ограбления вдовы Градского заявил, что его использовали «втёмную». Умеджон Жабборов говорит, что не знал о предстоящем ограблении, его просто попросили «поработать таксистом», рассказала бывшая жена подозреваемого KP.RU.

О том, что рассказывает задержанный бывший муж, женщине известно со слов его матери и адвоката. Жабборов утверждает, что его использовали «втёмную» малознакомые и довольно опасные люди, потому что он оказался должен денег за машину. Не так давно подозреваемый купил старый «мерседес», чтобы таксовать на нём, для чего занял часть денег у знакомых, а ещё часть остался должен хозяину иномарки. Но его долг «передали» другим людям из этнической таджикской банды, которые и предложили мужчине вариант «закрыть» оставшиеся 150 тысяч рублей.

Умед утверждает, что его на этом ограблении использовали втёмную. Он давно уже работал в Москве. То продавцом в магазинах, то таксовал. Но в последнее время с работой были проблемы. Последний раз мы с ним созванивались перед Новым годом. Умед переживал, что не может маме подарок купить, потому что денег нет, — рассказала бывшая жена подозреваемого.

Именно он ждал в Апрелевке на белой иномарке грабителей, которые забрали у Марины Коташенко деньги. И он отвёз их в указанное место.

Насколько я понимаю, он этих людей знал, видел несколько раз, понимал, кто они. Ему сказали: поработаешь таксистом один раз, а мы тебе долг закроем — 150 тысяч рублей. Мол, заберёшь людей в такое-то время в таком-то месте. Но он не знал, что станет соучастником ограбления, — предполагает женщина.

Бывшая жена Жабборова уверена, что экс-супруг не мог отказаться куда-то везти настолько опасных людей. И только потом понял, в какую историю попал. О грабителях он почти ничего не знает, так как видел их пару раз. По его словам, из машины Градского они вышли без масок, а с собой у них была только одна небольшая спортивная сумка, в которую вряд ли могли поместиться 100 млн рублей.

Ранее сообщалось, что правоохранители проверяют на причастность к ограблению вдовы композитора Александра Градского мужчину, который работал на территории её дома. Ранее на два месяца был арестован один из четырёх грабителей, он полностью признал вину.