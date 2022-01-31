Стали известны новые подробности об ограблении вдовы Градского

Правоохранители проверяют на причастность к ограблению вдовы композитора Александра Градского Марины Коташенко мужчину, который работал на территории её дома, передаёт телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. Ранее на два месяца был арестован один из четырёх грабителей, он полностью признал вину.

Как отметил собеседник телеканала, соучастником ограбления Коташенко на 100 млн рублей мог быть гражданин Таджикистана, который производил ремонтные работы в доме вдовы Градского. По его словам, ещё двое соучастников могут находиться в Средней Азии и Турции.

Ранее сообщалось, что мужчина, работавший на земельном участке Коташенко, мог дать наводку грабителям.

Нападение на вдову Градского произошло 16 января в Московской области. По информации следствия, трое злоумышленников инсценировали ДТП, а затем подсели в машину женщины, где, угрожая расправой, потребовали у неё крупную сумму денег. Вместе с Коташенко они приехали к ней домой и забрали 100 млн рублей, после чего скрылись.

Полиция задержала одного из участников ограбления, 27-летнего гражданина Таджикистана Умеда Джабборова. Суд арестовал мужчину на два месяца, он полностью признал вину.