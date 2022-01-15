Неизвестные ограбили вдову Александра Градского на 100 млн рублей

Неизвестные напали на вдову Александра Градского Марину Коташенко в Москве. Они подсели к ней в машину, предварительно спровоцировав аварию на 255-м километре ЦКАД, сообщает РЕН ТВ.

Известно, что Volkswagen Jetta, в котором сидели мошенники, якобы попал в ДТП в Наро-Фоминске. Когда вдова Градского вышла из машины, трое злоумышленников подсели в её авто и начали угрожать оружием.

Они заставили вдову Градского вернуться домой в коттеджный посёлок и потребовали, а после забрали 100 миллионов рублей. После этого мужчины заставили Коташенко довезти их до Апрелевки, где покинули автомобиль.

С заявлением в полицию Коташенко обратилась через несколько часов.

Александр Градский умер в возрасте 72 лет 28 ноября прошлого года.

Ранее певец и композитор Александр Градский занял первое место в рейтинге музыкантов года по итогам 2021 года. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного опроса ВЦИОМа о том, каким россиянам запомнился 2021 год. Они опубликованы на сайте центра.