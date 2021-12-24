Опрос ВЦИОМ: россияне назвали Александра Градского музыкантом года

Певец и композитор Александр Градский занял первое место в рейтинге музыкантов года по итогам 2021 года. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного опроса ВЦИОМа о том, каким россиянам запомнился 2021 год. Они опубликованы на сайте центра.

По данным опроса, музыкантом года Градского назвали 9% россиян, 4% назвали Филиппа Киркорова, по 3% назвали Полину Гагарину и Дениса Мацуева, 2% отметили Николая Баскова и Моргенштерна.

Опрос был проведён среди 1600 россиян, которые также выбрали персон, события и слово 2021 года.

Александр Градский скончался в ночь на 28 ноября на 73-м году жизни. Об экстренной госпитализации музыканта с подозрением на инсульт стало известно 26 ноября. Также известно, что в начале ноября исполнителя беспокоило пониженное артериальное давление. По данным СМИ, причиной смерти певца стал инфаркт головного мозга. Он был похоронен на Ваганьковском кладбище.

За 11 дней до смерти музыканта был снят предпоследний эфир программы «Голос» с его участием, вышедший в эфир 3 декабря. Перед началом эфира Дмитрий Нагиев в чёрной одежде и на чёрном фоне выразил чувства команды проекта по отношению к музыканту. Нагиев отметил, что Градский для тех, кто с ним работал, был не только наставником проекта, но и наставником по жизни — «мудрым, непреклонным и бесстрашным».