ВЦИОМ объявил персон и события года по версии россиян

Россияне назвали политиков, музыкантов, актёров и спортсменов года. Данные опросов привёл глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров на пресс-конференции 24 декабря. Он также сообщил, какие события стали лучшими в 2021 году по мнению российских граждан.

Так, политиком года, по данным опроса ВЦИОМа, стал президент России Владимир Путин. Его назвали 38% респондентов. Второе место поделили глава МИД Сергей Лавров и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Музыкантом года российские граждане назвали Александра Градского, ушедшего из жизни 28 ноября. Также в рейтинг музыкантов года вошли Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Денис Мацуев, Николай Басков и Моргенштерн.

Лучшими писателями россияне сочли Александра Пушкина, Захара Прилепина и Виктора Пелевина, за них проголосовали по 2% опрошенных. Актёром года стал Константин Хабенский (4%), второе место поделили Александр Петров, Сергей Безруков и Мария Шукшина (по 3%). Среди спортсменов лидируют сёстры-гимнастки Арина и Дина Аверины (4%), теннисист Даниил Медведев (4%) и лыжник Александр Большунов (3%).

Также россияне назвали слова и события уходящего года.

На первом месте без особой конкуренции слово года — «коронавирус» (38%). С ним соперничает «рост цен» (34%), — сказал Фёдоров.

Далее в рейтинге следуют «QR-коды», «вакцина» и «снижение доходов». Событиями года в мире россияне назвали пандемию коронавируса (39%), рост цен и инфляцию (37%), массовую вакцинацию (35%), события на Украине (21%) и строительство «Северного потока — 2». Среди событий в России лидирует борьба с COVID-19 (21%), выборы в Госдуму и победа «Единой России», а также рост цен и инфляция (4%).

Ранее ВЦИОМ сообщил, что, согласно результатам опроса, 49% россиян хотели бы вернуть социалистический строй.